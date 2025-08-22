Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: "Cambia la tendencia para los últimos días de agosto"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Hace unos días que los expertos meteorólogos dieron por finalizada a la tercera ola de calor del verano. Esta azotó a España durante 16 días y dejó récords de temperatura máxima absoluta.

El país está viviendo el peor verano de incendios de las últimas tres décadas. Sin embargo, Jorge Rey ha dado una buena noticia: "Los modelos meteorológicos apuntan ya a la llegada de más manchas azules, incluso rojas, que transformen campos calcinados en campos calcinados, pero húmedos".

El burgalés ha asegurado que llegan tormentas a muchos puntos de España, sobre todo en el norte y este peninsular. Estas podrían ser fuertes en zonas del Valle del Ebro, Cataluña, Aragón y Navarra: "Tormentas que en algunos puntos puedan llegar a superar los 50 o 60 litros".

En cuanto a Canarias, el joven ha explicado que también se esperan tormentas, pero sobre todo llegarán "a partir de la semana que viene", aunque serán menos importantes.

Jorge Rey ha comentado que se trata de una inestabilidad que llega desde el Atlántico: "En definitiva, cambia la tendencia por completo para los últimos días de agosto".

No obstante, Jorge Rey ha recordado que las cabañuelas ya anunciaron las temperaturas más suaves para estos días, pero que también, la "llegada de próximos calores que afecten sobre todo de cara a principios de septiembre".