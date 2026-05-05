TIEMPO
Las cabañuelas de Jorge Rey y la AEMET coinciden: "Los modelos avisan de persistentes tormentas"
El pronóstico del joven burgalés se alinea con las previsiones del organismo público para las próximas semanas
Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.
Ayer, el joven burgalés ha compartido un nuevo vídeo de YouTube, donde cuenta con más de 100 mil suscriptores, bajo el título: 'Los modelos avisan de persistentes tormentas estas próximas semanas'.
En primer lugar, Jorge Rey destaca que "los modelos coinciden en la llegada de tormentas y vendrán desde el Atlántico para traer mucha inestabilidad al país", lo que provocará "vientos atlánticos algo frescos", aunque las temperaturas serán "bastante agradables".
Especialmente en puntos del este de Europa: "Con estos vientos del sur que potencian la llegada del calor. Y aquí en España vemos cómo, según avanzan los días, puntos del norte y del este reciben tormentas; también en las Canarias".
Respecto al fin de semana, el joven burgalés es contundente con la predicción meteorológica: "Las lluvias van a ser bastante generalizadas llegando con mucha intensidad e incluso también en puntos del oeste peninsular".
La situación será similar durante la próxima semana, pues se prevén "que continuarán". "Será en gran parte de la península donde las lluvias seguirán y podrían ser bastante importantes en zonas de Galicia, Asturias, el Sistema Central o puntos del Mediterráneo", sentencia en el vídeo de YouTube.
La predicción de la AEMET
El lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) compartió la predicción semanal, donde coincide con las cabañuelas de Jorge Rey. Durante toda la semana, se espera que las lluvias sean protagonistas en muchos puntos de España, excepto el viernes, ya que no habrá "precipitaciones significativas".
El organismo público apuntó que el fin de semana estará marcado por los chubascos que "podrían ir acompañados de tormentas".
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