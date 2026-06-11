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Buscan voluntarios para vivir gratis un mes en los Alpes y pagarles 400 euros: estos son los 4 requisitos para participar
¿Te gustaría vivir gratis un mes en los Alpes? Toma nota
¿Te pagarían por pasar un mes en las montañas? Eso es exactamente lo que ofrece Eurac Research a través de su proyecto MAHE: alojamiento gratuito durante 30 días en los Alpes italianos y una compensación de 400 euros. El único requisito es dejar que un equipo médico monitorice tu cuerpo.
El experimento se desarrollará en el refugio Nino Corsi, en pleno Parque Nacional del Stelvio, en el Tirol del Sur, a una altitud de entre 2.000 y 2.500 metros. El objetivo es científico: entender cómo una altura media (no extrema) impacta en la presión arterial, el metabolismo y la calidad del sueño de personas que viven habitualmente al nivel del mar.
La mayoría de investigaciones previas se habían centrado en altitudes extremas. Este estudio busca llenar ese vacío y determinar si el ambiente de montaña puede proteger frente a enfermedades cardiovasculares e incluso ciertos tipos de cáncer.
¿Cuáles son los requisitos para vivir gratis en los Alpes 1 mes completo?
Solo se seleccionarán doce personas, hombres y mujeres de entre 18 y 40 años. Quedan excluidos fumadores, deportistas de alto rendimiento y personas con enfermedades previas. La convocatoria lleva pocas horas abierta y ya ha superado las 160 solicitudes.
Los seleccionados no estarán de vacaciones. Deberán mantener su rutina habitual mediante teletrabajo o estudio, mientras el equipo médico registra constantemente sus constantes vitales, nutrición y actividad física. La idea es aislar el efecto de la altitud sin modificar sus hábitos cotidianos.
Vivir por encima de los 1.500 metros tiene implicaciones fisiológicas concretas: menor presión atmosférica, niveles reducidos de oxígeno y mayor radiación ultravioleta.
Estos factores se asocian con menor mortalidad cardiovascular, aunque también pueden agravar enfermedades respiratorias.
Los resultados del estudio podrían redefinir cómo entendemos la influencia del entorno (más allá de la genética o el estilo de vida) en la longevidad humana. Por ahora, doce afortunados lo comprobarán en primera persona.
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