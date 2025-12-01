Buscan 20.000 euros por una moneda de 5 céntimos: el misterio detrás de esta pieza italiana

Se dice muy a menudo que las monedas de dos euros se suelen llevar toda la atención de los coleccionistas, pero esta vez el protagonismo lo tiene una pieza que, en teoría, apenas sirve para pagar una chuchería. Hablamos de la moneda de 5 céntimos italiana por la que en plataformas como eBay llegan a pedir hasta 20.000 euros.

Sí, has leído bien. Veinte mil euros. Por cinco céntimos. Y es que el mercado numismático nunca deja de sorprender, un sector compuesto de coleccionistas que buscan las monedas más extrañas y únicas del mundo.

¿Por qué esta moneda de 5 céntimos italiana tiene un valor de hasta 20.000 euros?

Italia estrenó sus monedas de euro en 2002 con un detalle que hoy muchos desconocen: los diseños seleccionados para cada valor fueron votados por la ciudadanía a través de un programa de televisión. Una especie de Eurovisión metálica en la que ganó el Coliseo para la moneda de 5 céntimos.

El resultado fue una pieza pequeña, cobriza y con uno de los monumentos más icónicos de Italia (y probablemente del mundo entero) en su cara nacional.

La moneda mide 21,25 mm, pesa 3,92 gramos y está fabricada en acero chapado en cobre, como todas las que tienen su valor. En su diseño, aparecen el Coliseo centrado, las iniciales 'RI' (República Italiana), el año de acuñación, la marca de la ceca y las siglas del grabador (Ettore Lorenzo Frapiccini). Las doce estrellas europeas completan un diseño que, aún con cambios, se mantiene fiel al original.

En 2002, Italia acuñó más de 1.341 millones de estas monedas para su circulación. Con semejante volumen, lo lógico sería pensar que ninguna de estas monedas es especialmente rara. Y así es en condiciones normales: un par de euros puede costar una moneda de 5 céntimos de la época como mucho.

Entonces, ¿de dónde sale el anuncio de una moneda de 5 céntimos acuñada en 2002 en Italia a cambio de 20.000 euros? Básicamente de los excesos habituales de las plataformas de compraventa, como eBay, y de unos supuestos errores de acuñación que conviene analizar con un profesional antes de proceder con la compra.