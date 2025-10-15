Muy buscado por coleccionistas: este billete de 500 pesetas puede pagarte tus próximas vacaciones

Existen ciertas monedas que valen auténticos dinerales ya sea por su antigüedad o porque cuentan con un defecto de fábrica que hacen que sean sumamente valiosas.

Pero ¿qué pasa con los billetes? ¿Hay alguno que tenga un valor especial con respecto a lo que debería valer con normalidad? La verdad es que existen algunos ejemplares que sorprenden en este mismo sentido.

En esta ocasión en concreto, nos centraremos en el billete de 500 pesetas del Cardenal Cisneros, dado que cuenta con una historia muy potente detrás y, sobre todo, puede llegar a venderse por miles de euros.

Estamos hablando de un artículo que ha alcanzado grandes cifras en distintas subastas, llegando a venderse por hasta un máximo de 5.000 euros en las últimas reventas registradas.

Por otro lado, hablamos de un billete que entró en circulación en el año 1938 durante plena guerra civil. Concretamente, dentro del bando republicano, lo cual le da un valor histórico sin precedentes.

En cuanto al aspecto del billete, se puede identificar fácilmente por la figura de Cardenal Cisneros junto a la catedral de Toledo en su anverso en colores verde y violeta.

Por otro lado su reverso muestra una ilustración basada en una obra de carácter pictórico que recibe el nombre de ¨El Cardenal Jiménez de Cisneros liberando a los cautivos de Orán¨.

Y, si bien es cierto que el precio medio de estos billetes suele ser de 150 euros, podrías tener una fortuna en casa sin saberlo: si posees uno que muestra algún defecto de fábrica, lo podría sllegar a vender por miles de euros.