"En busca y captura": una actriz de 'La que se avecina' desvela su turbulento pasado con la ley

'La que se avecina' es una de las series más reconocidas en España que se estrenó en 2007 y a día de hoy sigue siendo un éxito. Hasta la duodécima temporada narraba las aventuras y problemas cotidianos de la comunidad de vecinos 'Mirador de Montepinar', con personajes como Antonio Recio, Enrique Pastor, Maite Figueroa, Amador Rivas o Fermín Trujillo.

A lo largo de los años han ido pasando diferentes actores, y uno de ellos es Cristina Medina, que interpretó a Angelines Chacón, conocida como Nines, la prima de Raquel Villanueva.

La intérprete es una de las más conocidas de España, ya que ha trabajado en diferentes obras de teatro y ha participado como invitada en algunos programas de televisión.

Hace unos días acudió a 'YAS Verano' y explicó que desde siempre sabía que su vocación era ser artista: "Desde pequeñita bailando con las amigas, organizando todo tipo de movidas en el barrio, y con los títeres y la gimnasia rítmica y cantando y actuando".

Aunque tenía claro que quería dedicarse al humor, decidió viajar a Londres para estudiar Arte Dramático, aunque no todo fue idílico: "Allí me fui en septiembre y empecé a trabajar en enero y hasta entonces sobreviví como pude, robaba en los supermercados, me colaba en el metro…".

Cristina Medina confesó que cuando era joven había cogido en más de una ocasión el coche estando ebria: "Yo cuando era chica bebía conduciendo, que es algo que ahora no se puede hacer, pero entonces no había tanta prudencia. Me pillaron conduciendo en un fin de año y se lio fuerte. Se lio gorda y me quitaron el carnet".

Tras esto, la actriz tuvo un juicio y el abogado le recalcó que no podía salir de España: "Pero yo me quería ir a Londres y me decía que si me iba me ponían en busca y captura. Yo pensaba que era muy peliculero, y me fui".

La intérprete aseguró que eso es agua pasada: "Estoy limpia, yo ahora mismo tengo todos los puntos del carnet de conducir, ¿se puede ser más triste?".