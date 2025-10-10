Un bus turístico arde en el centro de Barcelona y obliga a evacuar a los pasajeros

Un autobús turístico de dos pisos que transportaba visitantes se ha incendiado alrededor de las 16:30 horas de esta tarde en la avenida Diagonal, en Barcelona, sin que se hayan registrado heridos. Algunos pasajeros se han visto obligados a saltar desde la parte superior del vehículo descapotable para escapar de las llamas, según testificado El Periódico..

El fuego se ha originado en la confluencia de la Diagonal con la calle Rosselló, justo frente a la Casa de les Punxes. Según fuentes municipales, el incendio ya ha sido extinguido y ninguna persona ha necesitado atención médica por el humo o las llamas. Por el momento, se desconoce el origen del fuego. El incidente ha provocado importantes afectaciones al tráfico en la zona.

Cinco dotaciones de los Bomberos de Barcelona se han desplazado hasta el lugar para sofocar el incendio, junto con varias patrullas de la Guardia Urbana. El jefe de intervención de guardia, Josep Gimeno, ha explicado que el conductor, “con buen criterio”, detuvo el vehículo y facilitó la evacuación rápida de los pasajeros ante la “gran intensidad” de las llamas. “El fuego crecía con fuerza y existía el riesgo de que alcanzara los árboles y edificios cercanos, pero por suerte actuamos con rapidez”, ha señalado.

Aunque todos los ocupantes resultaron ilesos, algunos se expusieron al peligro para poder salir del autobús. “Salía fuego por la parte trasera y los turistas de arriba tuvieron que saltar”, ha contado Montse Savall, testigo presencial del suceso. “Un chico joven se colocó de puente y ayudó a las personas de la parte superior a bajar”, ha añadido. También ha descrito escenas de tensión, con jóvenes llorando y otros intentando calmarlos.

Tráfico afectado durante más de una hora

El autobús afectado pertenece a la flota de la empresa City Tour, que ofrece recorridos turísticos por Barcelona. El incendio generó una densa columna de humo en plena calzada, lo que llevó a los bomberos a pedir a vecinos y trabajadores de la zona que permanecieran en el interior de los edificios mientras se extinguían las llamas.

La circulación quedó interrumpida en parte de la Diagonal y en otras calles próximas durante más de una hora, lo que provocó retenciones en varios puntos del centro. Finalmente, el tráfico ha sido restablecido en ambos sentidos.

Equipos de limpieza se han desplazado al lugar para retirar los restos del siniestro, mientras que una grúa se encargará de mover el vehículo, cuya parte trasera ha quedado completamente calcinada.