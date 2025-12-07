La burla de Ryanair en redes sociales sobre la propuesta de Óscar Puente: "Y luego os quejáis de nosotros"

Esta semana, el ministro de Transportes del Gobierno de España, Óscar Puente, contempló la posibilidad de vender billetes de tren sin asiento en algunos trayectos "que no sean muy largos".

Así fueron las declaraciones del político en el programa Hora Veintipico, de la Cadena SER: "Esto es habitual en Europa, vender tren sin asiento". Según el exalcalde de Valladolid, esta medida podría favorecer la ocupación de los trenes.

En los últimos años, algunos asientos comprados quedan vacíos en los trayectos de larga duración. De hecho, Renfe también estaría considerando la propuesta, tal y como ha revelado el propio ministro.

"El presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción, en tránsitos que no sean muy largos", aseguró Óscar Puente durante la entrevista.

La fórmula propuesta por el ministro ha despertado todo tipo de reacciones. En respuesta, la cuenta oficial de Ryanair en 'X' ha citado las declaraciones de Puente y comentado: "Y luego os quejáis de nosotros".

No obstante, el comentario de la aerolínea irlandesa también ha generado debate en redes sociales. "No os flipéis que vuestro presidente lo intentó" o "Es mejor con vosotros, al menos al que no le gusta puede elegir otra aerolínea", fueron algunas de las respuestas de los usuarios.

Esta no es la primera ocasión en la que Ryanair y Óscar Puente han mostrado posturas distintas. En septiembre, la aerolínea decidió reducir su oferta de vuelos en los aeropuertos regionales para invierno.

La compañía culpó de esta decisión a los recortes de la política tarifaria de Aena. Sin embargo, el ministro contestó que "el argumento de que la compañía recorta su programación porque las tarifas de Aena subirán 0,68 euros por viajero el próximo año es una falacia grosera mientras sube un 21% el precio de sus billetes". Además, Puente sentenció que "no vamos a aceptar su chantaje".