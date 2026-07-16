Burger King elimina el menú de El Xokas por sus polémicas declaraciones sobre la pareja de Kylian Mbappé: "No representan nuestros valores"

Burger King España decidió volver a apostar por una de sus campañas más exitosas de los últimos años: Grand King, una competición que enfrenta a algunos de los creadores de contenido más populares del país. El año pasado, la iniciativa logró superar el millón de menús vendidos.

En esta nueva edición, los concursantes son Marta Díaz, Marina Rivers, Peldanyos y El Xokas, ya que son cuatro de los influencers más influyentes de España. Sin embargo, Burger King ha decidido eliminar el menú de El Xokas, que consistía en un Cheese Bacon Classic acompañado de vegetales frescos, por las declaraciones que estaba llevando a cabo en sus últimos directos de Twitch.

La compañía ha decidido retirar el menú del creador de contenido gallego después de que en los últimos días numerosos usuarios reclamaran a través de X, antes conocido como Twitter, que pusiera fin a su colaboración con él, al considerar que no debían mantener ningún acuerdo comercial con el influencer.

"No representan los valores que defendemos como marca"

La empresa de comida rápida ha decidido compartir la noticia a través de una historia oficial en su cuenta de Instagram, donde exponen los motivos de la decisión:

"Desde Burger King hemos decidido cancelar la colaboración con este creador de contenido de nuestra campaña Grand King. Queremos dejar claro que sus declaraciones no representan en ningún caso los valores que defendemos como marca y pedimos disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por la colaboración. La campaña Grand King seguirá adelante con los otros tres creadores de contenido participantes".

El comunicado de Burger King / Instagram

El Xokas suele ser un personaje muy polémico, pero esta semana ha traspasado todos los límites con sus controvertidas declaraciones sobre la pareja de Kylian Mbappé, Ester Expósito.

Ester Expósito, en el pódcast 'La Pija y la Quinqui' / YOUTUBE

En uno de los directos, el streamer compartió su punto de vista al respecto sobre las posturas políticas de la actriz de 'Élite'. "No te vale la pena estar con una piba tan atractiva si tiene ese pensamiento político", aseguró.

Después de todas las críticas que recibió por este comentario, el creador de contenido gallego aludió a la colaboración que tenía con Burger King con el objetivo de presumir de su estatus socioeconómico: "Efectivamente, he ganado más en una promo en Burger King que tus padres en 20 años trabajando".

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Una declaración que ha sido la gota que ha colmado el vaso para que la compañía ponga punto final a su colaboración con El Xokas.