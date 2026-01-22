Buenas noticias para los trabajadores: los sueldos suben más en las pequeñas empresas

Las pequeñas empresas están, en estos momentos, liderando la subida salarial en España. Así lo revela el último informe sobre evolución de salarios, que constata que los empleados han sido el colectivo que más ha visto crecer sus sueldos en 2025, superando la inflación gracias al impulso del salario mínimo interprofesional (SMI) y a la actualización de algunos convenios.

Según el estudio elaborado por la consultora ICSA para EADA Business School, el salario medio de los empleados aumentó un 5,5%, lo que supone cerca de 1.500 euros más al año, hasta situarse en 28.577 euros brutos anuales.

El análisis se basa en datos salariales de más de 80.000 trabajadores por cuenta ajena en toda España a los que ha tenido acceso la citada consultora.

Este incremento se ha concentrado especialmente en pymes, que han optado por subir sueldos como estrategia para captar, retener y motivar talento, ante la dificultad de competir con las grandes empresas en otros beneficios como planes de carrera o packs de compensación más amplios.

Si nos centramos en sectores económicos, el comercio y el turismo encabezan las subidas, con un aumento del 8,28%, aunque siguen siendo los peor pagados, con una media de 20.228 euros anuales.

Les siguen los servicios, con un incremento del 6,79%, mientras que la industria y la construcción registran subidas más moderadas, pero con salarios algo más altos.

Desde ICSA advierten, eso sí, de que este esfuerzo salarial puede acabar suponiendo un desgaste para las pymes a medio y largo plazo si no va acompañado de mejoras en productividad. Los expertos apuestan por modelos de compensación más flexibles, con peso del teletrabajo, formación y conciliación familiar.

En cambio, directivos y mandos intermedios aseguran no haber notado apenas mejoras salariales, consolidando una tendencia que apunta a cambios estructurales en las empresas, especialmente debido al impacto que han tenido la digitalización y la IA.