Buenas noticias para los trabajadores: así pedes conseguir una ayuda del SEPE de 3.000 euros este verano

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha dado una alegría a muchos desempleados, porque ha puesto en marcha una nueva ayuda de 3.000 euros para las personas que cumplan ciertos requisitos. El ingreso está dirigido a las personas que han trabajado recientemente pero no tienen derecho a paro. Esta medida busca cubrir una laguna en el sistema de protección, y así ofrecer un respaldo económico a quienes han cotizado, pero no han acumulado los días necesarios para percibir la prestación contributiva por desempleo.

La ayuda se trata del 'Subsidio de cotizaciones insuficientes', más conocido por los desempleados como "la ayuda para quienes no tienen derecho a paro". Esta prestación está pensada para personas que han perdido su empleo después de haber trabajado al menos 90 días, pero no alcanzan los 360 días cotizados necesarios para solicitar la prestación contributiva.

Además, este subsidio se puede solicitar incluso si la persona está trabajando a tiempo parcial, aunque en ese caso el importe de la ayuda se reduce proporcionalmente a las horas trabajadas.

Estos son los requisitos para la ayuda

Para poder optar al subsidio de cotizaciones insuficientes hay que cumplir al menos uno de estos dos requisitos:

Tener cargas familiares, como hijos menores de 26 años o cónyuge a cargo, y haber cotizado al menos 3 meses (90 días) .

como hijos menores de 26 años o cónyuge a cargo, y . No tener cargas familiares y haber cotizado al menos 6 meses (180 días).

Los beneficiarios de la prestación reciben un importe mensual de 480 euros (80 % del IPREM), lo que en total son 2.880 euros anuales si se cobra durante los seis meses máximos permitidos y que son prorrogables en algunos casos.

La ayuda se reducirá en función de otros ingresos y se anulará cuando el beneficiario consiga un empleo.

@abogada_spain 💰 ¡Nueva ayuda de 3.000€ del SEPE!🚀 📢 Si has trabajado al menos 90 días pero no puedes cobrar el paro, esta ayuda es para ti. 📌 Es más fácil de lo que piensas… ¡No dejes pasar esta oportunidad! 📲 SÍGUEME para más ayudas y consejos legales @abogada_spain ❤️ ♬ sonido original - Abogada_spain

Así se pide el subsidio de cotizaciones insuficientes

Los parados interesados en la ayuda deben tener en cuenta que el plazo para presentar la solicitud es de 15 días hábiles desde la finalización de la relación laboral. Para solicitar el subsidio se deben seguir tres pasos:

Estar inscrito como demandante de empleo. Presentar la solicitud en el SEPE, preferentemente online a través de su sede electrónica o presencialmente en las oficinas (con cita previa). Aportar la documentación requerida, como DNI, justificante de cargas familiares (si las hay) y certificados de empresa.

El subsidio de cotizaciones insuficientes representa una gran ayuda económica para los trabajadores temporales o con contratos cortos, y se suma al conjunto de subsidios que ofrecen el SEPE y el Ministerio de Trabajo que quieren evitar que los colectivos más vulnerables queden desprotegidos.