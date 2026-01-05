Buenas noticias para los salarios: ocho de cada diez suben tanto o más que la inflación

Ocho de cada diez trabajadores del sector privado que se encuentran cubiertos por un convenio colectivo han comprobado que su salario ha aumentado en 2025 al mismo ritmo o por encima de la inflación. Una noticia muy positiva reflejada por los datos definitivos del IPC publicados por el INE, que sitúan la subida media de los precios en el 2,7%, frente a un incremento salarial medio pactado del 3,5%.

Podemos decir que el balance del año es, por tanto, positivo para la mayoría de asalariados del sector privado. Cerca de cuatro millones de trabajadores han registrado subidas salariales medias del 4,7%, claramente superiores a la inflación, mientras que otros 3,7 millones han visto crecer su sueldo alrededor de un 3%, también por encima del coste de la vida.

Si tomamos estos números en conjunto, ambos grupos representan el 80% de los empleados que en estos momentos se encuentran protegidos por un convenio colectivo.

Entonces, ¿por qué notamos que todavía no llegamos a fin de mes?

Sin embargo, la mejora no compensa todavía la fuerte pérdida de poder adquisitivo provocada por la escalada de precios tras la pandemia y la guerra de Ucrania. Aunque los salarios encadenan varios años de recuperación, el poder de compra sigue siendo inferior al de 2019 e incluso al de 2021, cuando comenzó la espiral inflacionista.

En términos acumulados, muchos trabajadores aún disponen de entre un 3% y un 5% menos de capacidad real de gasto que antes de la crisis.

Si analizamos sectores, las mayores subidas salariales se concentran en actividades profesionales, científicas y técnicas, sanidad y hosteleria. Y en el otro lado de la balanza encontramos la energía, la agricultura y las industrias extractivas, con incrementos más modestos.

En el sector público, el panorama es diferente: los funcionarios han visto subir sus nóminas un 2,5%, ligeramente por debajo de la inflación, suponiendo así una nueva pérdida de poder adquisitivo. A diferencia de lo visto con las pensiones, que han subido en línea con los precios (o muy por encima en pensiones mínimas y no contributivas).