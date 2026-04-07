Buenas noticias si reciclas: el nuevo sistema que te paga por cada prenda desde 2026

A partir de este año, reciclar ropa en España podría tener recompensa económica si se cumplen los planes. La Unión Europea (UE) impulsa un nuevo sistema de contenedores inteligentes que pagará a los ciudadanos por depositar prendas usadas.

La iniciativa tiene como objetivo transformar la gestión de residuos textiles. Además, pretende fomentar hábitos de consumo más sostenibles entre la población.

El proyecto responde a un problema creciente. En España, cada persona desecha entre 12 y 14 kilos de ropa al año, pero menos del 20% se recicla correctamente y acaba en contenedores orgánicos.

Los contenedores inteligentes que analizarán la composición de cada prenda de ropa

Con este nuevo modelo se quiere introducir tecnología avanzada en los contenedores con unos dispositivos que serán capaces de analizar automáticamente cada prenda depositada.

El sistema evaluará automáticamente factores como el estado de conservación, la calidad de los materiales o el tipo de tejido de cada prenda depositada. Además, gracias a sensores y tecnología avanzada, los contenedores podrán clasificar la ropa sin intervención humana.

En función de estos criterios, cada prenda seguirá un circuito diferente. Las que estén en buen estado serán destinadas al mercado de segunda mano, favoreciendo su reutilización y alargando su vida útil. Por el contrario, aquellas que no puedan reutilizarse serán tratadas para recuperar fibras y materiales, reduciendo así el impacto ambiental.

Contenedores y un vehículo del servicio de limpieza viaria de Vilanova i la Geltrú / AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

La gran novedad de este sistema es la compensación económica directa al ciudadano. Los usuarios recibirán dinero por reciclar su ropa, aunque la cantidad variará según el valor de cada prenda, premiando especialmente aquellas que puedan reutilizarse o tengan mayor calidad.

Este proyecto, financiado por la Unión Europea, comenzará con pruebas piloto en distintas zonas de España, incluyendo entornos urbanos y rurales. Si los resultados son positivos, el modelo podría extenderse a gran escala en los próximos años, transformando por completo la forma en la que reciclamos ropa.