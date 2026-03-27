Buenas noticias para los que tienen placas solares: así afecta el cambio de hora

En los últimos años se ha establecido un intenso debate sobre la utilidad del cambio de hora en términos de ahorro energético. Y, en este sentido, muchas investigaciones apuntan a que este último sería insignificante.

No obstante, el salto al horario de verano que tendrá lugar del 28 al 29 de marzo entre las 2:00 y las 3:00 de madrugada, podría implicar una ventaja clave para aquellos que cuenten con placas solares.

El quid de la cuestión no está en que estos vayan a generar más energía que antes, sino los momentos en los que dispondrán de esta última para hacer uso de ella. Algo que facilitará mucho las cosas a nivel doméstico.

Con el cambio de hora y el consecuente paso al horario de verano, hay que recordar que el sol sale y se pone más tarde; haciendo que tengas más luz solar durante las horas de ocio por la tarde y, por tanto, necesites un menor uso de la red eléctrica.

Esto último constaría como algo crucial para esa parte de la población que trabaja fuera de casa en un horario habitual y, por tanto, no hace uso de dicha energía por la mañana. Por tanto, la ventaja de las placas solares dependerá del momento en el que la persona vuelva al hogar tras acabar su jornada.

Por otro lado, aquellas personas que requieran de mucha energía por las mañanas tampoco tendrán demasiado problema, dado que las placas solares suelen contar con sistemas de baterías eficaces que almacenan los excedentes.

Algo importante a tener en cuenta en caso de que tengamos electrodomésticos programados por horarios tiene que ver con revisar y modificar sus relojes internos. Sobre todo, con tal de amoldarlos al inminente cambio de hora.

Por tanto, se podría decir que contar con placas solares influirá en función de los horarios que existan en la casa donde están instalados y no tanto en términos de ahorro energético como tal.