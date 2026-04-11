Buenas noticias desde el Pirineo: un pueblo suma 35 vecinos gracias a la vivienda municipal

La Vansa i Fórnols es un pequeño municipio catalán que pertenece a la comarca del Alt Urgell, dentro de la provincia de Lleida. En el término municipal se encuentran varios edificios del románico, como la iglesia parroquial de San Martín de La Vansa y la iglesia de San Julián dels Garrics.

Durante los últimos días, La Vansa i Fórnols ha sido noticia por su estrategia municipal para aumentar el crecimiento demográfico. El Ayuntamiento ha agotado todas las viviendas de titularidad municipal para evitar la despoblación, siendo un ejemplo de éxito.

En los últimos años, La Vansa i Fórnols ha incorporado a 35 personas en un parque público de propiedad municipal con 18 viviendas. Esto supone un aumento considerable, ya que el municipio cuenta con un padrón inferior a los 200 habitantes.

Pep Camps, alcalde del municipio, aseguró al diario digital Segre que "podemos afirmar que hemos incrementado de una manera importante nuestro padrón porque siempre se trata de oferta de vivienda para primera residencia".

Pisos en alquiler en Barcelona. / Jordi Cotrina

En 2022, el regidor comenzó un plan integral para frenar la despoblación a través de la oferta de nuevas viviendas. En primer lugar, el consistorio compró el edificio Hortal en Cornellana, localidad del municipio.

La adquisición supuso la venta de nueve pisos y cerca 20 residentes. Para conseguirlo, la Diputació de Lleida otorgó el 7% de los costes, superando los 83.250 euros. Por otra parte, el organismo se hizo cargo del 91% de los costes para renovar las viviendas sociales.

Estas mejoras equivalen a un importe aproximado de 100.000 euros. Entre las mismas, se incluye la instalación de placas solares que ayudarán a reducir las facturas eléctricas para los nuevos inquilinos.

Además, la institución municipal ofrece una subvención para rehabilitar o reformar las viviendas. En estos momentos, el Ayuntamiento ha agotado sus propiedades, por lo que anima a los particulares que alquilen o vendan los inmuebles que no utilicen.