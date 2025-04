Buenas noticias para las personas que nacieron entre 1960 y 1970: la Seguridad Social revela a qué edad te puedes jubilar

Una de las ayudas más importantes dentro de la Seguridad Social en España es la de la pensión de viudedad. Esta medida está dirigida para los ciudadanos españoles que se han quedado viudos como consecuencia de la muerte de su pareja, en el caso de que hayan mantenido una relación matrimonial o pareja de hecho. Aunque, se han de cumplir unos requisitos mínimos.

Este año, la pensión de viudedad se ha revalorizado a una cifra de 2,8 respecto del año pasado. Esta cantidad depende de varios factores, como la edad, las consecuencias familiares y si hay un grado de discapacidad, entre otros aspectos. También, ha aumentado la pensión de jubilación.

Ahora, la Seguridad Social ha activado una nueva estructura en la edad de jubilación que afecta a los ciudadanos nacidos entre 1960 y 1970. Esta reforma recoge dos opciones de retiro ordinario: jubilarse a los 66 años y seis meses o a los 65 años, aunque han de tener cotizado al menos 38 años y tres meses.

No cabe duda de que la segunda opción es la más ventajosa para todas aquellas personas que empezaron a trabajar de jóvenes. Por ejemplo, una persona nacida en 1960 podrá jubilarse de forma ordinaria en 2025 si ha alcanzado el mínimo. No obstante, si no cumple con los requisitos establecidos deberá esperar hasta 2027.

No obstante, los ciudadanos españoles que no quieren esperar a la jubilación ordinaria, la Seguridad Social contempla dos tipos de jubilación anticipada: la voluntaria y la forzosa. Ambas se pueden llevar a cabo cuatro años antes de la edad ordinaria, siempre que se cumpla la cotización exigida.

A lo que respecta a la jubilación voluntaria, la edad mínima está contemplada a los 63 años. En cambio, la jubilación forzosa se puede dar dependiendo de cuál es la situación del trabajador. Además, puede ser antes de la edad mínima de la voluntaria.

La Seguridad Social permite estimar de forma bastante precisa cuándo podría jubilarse una persona nacida entre 1960 y 1970.