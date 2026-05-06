Buenas noticias para pensionistas que viven en Madrid: esta nueva ayuda es imprescindible para afrontar el precio de los alquileres

En los últimos meses se ha producido una subida sustancial en el precio de la vivienda, especialmente en el apartado de los alquileres. Esa es la razón por la que el Gobierno está ofreciendo ayudas que son ideales para afrontar la situación.

En este caso en concreto, el estado ofrece apoyos económicos de hasta 525 euros para aquellos pensionistas que se encuentren viviendo bajo un régimen de alquiler; aunque cuenta con letra pequeña a la que conviene prestar atención.

Para empezar, la cifra previamente mencionada hace referencia al aporte anual que se recibiría con la subvención. Por tanto y, si hacemos los cálculos, esto implica que se dividiría entre 12 pagas de 43,75 euros al mes.

Para poder recibir esta ayuda, la persona tiene que cumplir con ciertos requisitos: debe recibir una pensión no contributiva de jubilación (también sirve una de invalidez) y, además, no tener una vivienda en propiedad.

Esto último sirve como filtro para destinar dicho complemento económico a aquellas personas jubiladas en situación de alquiler que encuentren dificultades a la hora de afrontar los pagos. Y, si bien es cierto que 43,75 euros no supone una gran diferencia, menos es nada.

Hay que aclarar que esta ayuda se ha promovido desde la Comunidad de Madrid, por lo que todos estos requisitos solo atienden a quellos que residan dentro de la misma. Además, habría que tener en cuenta otros matices provisionales derivados de varias preguntas colaterales:

¿Qué pasa si el arrendador de la vivienda es cónyuge o familiar del solicitante? ¿Qué sucede en caso de que convivan varias personas con pensiones no contributivas en el mismo domicilio? ¿Podrán pedir la ayuda igualmente?

Malas noticias para aquellos que se encuentren en estas dos situaciones: la Comunidad de Madrid especifica que deja fuera de esta ayuda a personas cuyo cónyuge o familiar sea el arrendador y, en el segundo caso, solo una de las dos personas con pensión no contributiva podrá recibir la subvención.