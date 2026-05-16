Buenas noticias para los pensionistas: las pensiones de mayo se cobrarán antes y CaixaBank, Banco Sabadell y BBVA ya están tramitando el pago

No hay una satisfacción mayor que entrar en la cuenta bancaria y ver que ya has recibido la pensión. La alegría es aún mayor cuando te llega y no te la esperas, algo que sucederá en el mes de mayo, ya que, como suele ocurrir habitualmente, gran parte de los bancos prevé adelantar el pago de las pensiones contributivas en mayo.

Por norma, la Seguridad Social paga todas las pensiones el primer día hábil del mes, lo que equivaldría a recibir el abono entre los días 1 y 4 de cada mes. Sin embargo, la mayoría de los bancos suele anticipar el ingreso unos días antes. El motivo por el que toman esta decisión es para fidelizar clientes y así ofrecer una mayor comodidad.

A pesar de que las entidades bancarias no hayan recibido el dinero por parte de la Seguridad Social, lo que hacen es adelantar el dinero con ingresos de fondos propios.

Por ahora, los bancos no han confirmado el día oficial en el que los pensionistas recibirán la pensión en el mes de mayo, pero este es el calendario orientativo que manejan normalmente los principales bancos en España para el ingreso de las pensiones de este mes:

Unicaja y Bankinter : sobre el 22 de mayo.

: sobre el 22 de mayo. Santander, CaixaBank, Ibercaja y Abanca : alrededor del 24 y el 25 de mayo.

: alrededor del 24 y el 25 de mayo. Banco Sabadell, BBVA, ING y Openbank: entre el 25 y 27 de mayo.

Persona sacando dinero del cajero / Archivo

Y pocos días después: la paga extra de verano

El mes de junio es uno de los meses más esperados para muchos de los españoles, debido a que una gran parte de la sociedad cobra la paga extra de verano. Este ingreso adicional representa un alivio económico que les permite afrontar con mayor tranquilidad los gastos del verano y llegar a fin de mes sin dificultades.

Sucederá lo mismo que en el mes de mayo, que la Seguridad Social establece que la paga extra debe abonarse a mes vencido, pero la mayoría de entidades bancarias adelantan este ingreso a finales de junio. En este caso, se trata de una medida adoptada desde la pandemia.

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Se implementó a causa de la crisis sanitaria que se vivió hace años. El organismo decidió inculcar esta opción para proteger a todos los pensionistas que se encontraban en una situación delicada por la crisis financiera.