Buenas noticias para los padres: El Congreso confirma nuevas semanas de permiso laboral retribuidas

Numerosos futuros padres estaban muy pendientes de las novedades relativas a los permisos por nacimiento de hijos para saber qué novedades traería la modificación de la legislación y cómo les afectaría de cara a su futura maternidad y paternidad.

El Consejo de Ministros anunció en julio la publicación de una nueva ley que introduciría algunos cambios en cuanto a esta materia y en julio el BOE ya contemplaba las reformas del decreto ley, pero no ha sido hasta este martes 9 de septiembre que el Congreso ha confirmado su aplicación.

Más semanas pagadas para los padres y madres

Lo más celebrado es la ampliación de estos permisos retribuidos con el 100% del sueldo para los dos progenitores en tres semanas cada uno y que tiene efecto tanto en personas asalariadas, como para los autónomos y empleados públicos.

Hasta la publicación de la medida, los padres y madres gozaban de 16 semanas pagadas por nacimiento de un hijo, mientras que con la nueva medida en marcha, son 17 las semanas libres remuneradas. Sin embargo, se mantiene la obligatoriedad de que seis de estas deben de ser justo después del nacimiento del bebé o la adopción de la criatura.

Además, se añaden otras dos semanas más que podrán gastarse hasta que el retoño cumpla los ocho años de edad y se pueden usar de forma retroactiva en aquellos progenitores de los nacidos o adoptados a partir del 2 de agosto de este año 2025, aunque no se podrán solicitar hasta el 1 de enero de 2026.

Por lo tanto, en total son 19 las semanas de fiesta pagadas con el 100% del salario para el cuidado de los hijos neonatos o adoptados, aunque 17 de ellas deben gastarse durante el primer año de vida y dos, hasta los ocho años.

Inclusión de las familias monoparentales

La ley también incluye familias monoparentales, que hasta ahora tan solo disfrutaban de los días destinados a una sola persona y que con las nuevas medidas pasan a contar con la suma de las dos, es decir, con 32 semanas, 28 durante el primer año y 4 a gastar hasta los ocho años de edad del niño.

Una madre da el pecho a su hijo. / Freepik

Lo que no cambia es el permiso no retribuido de ocho semanas para los cuidados del menor, a gastar hasta que cumpla los ocho años. Tampoco los permisos que ya estaban en vigor, como la posibilidad de juntar los consentimientos de lactancia. En este caso, la cifra de semanas es variable, pues depende de las condiciones laborales de cada madre, aunque el tiempo base se sitúa en las 22 semanas.