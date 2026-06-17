Buenas noticias para miles de pensionistas: así puedes solicitar la ayuda de 525 euros para pagar el alquiler

¿Sabías que miles de pensionistas en España pueden acceder en 2026 a una ayuda económica de 525 euros destinada a aliviar los gastos de vivienda?

Se trata de una medida que está dirigida a las personas que reciben una pensión no contributiva y viven en régimen de alquiler, uno de los colectivos más afectados por el aumento del coste de la vida y el encarecimiento de la vivienda.

Este complemento está gestionado por el IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) y busca ofrecer un respaldo económico a los jubilados y pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad.

¿Qué requisitos deben cumplir los pensionistas que quieran solicitar esta ayuda?

Para poder acceder a esta prestación es imprescindible cumplir con varios requisitos que te detallamos a continuación:

El solicitante debe ser beneficiario de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez (quedan excluidas todas las personas con pensión contributiva).

(quedan excluidas todas las personas con pensión contributiva). Además, el pensionista no puede ser propietario de ninguna vivienda y deberá residir en una casa alquilada que constituya su domicilio habitual .

. El contrato de arrendamiento tiene que estar a su nombre y contar con una vigencia mínima de un año.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

La normativa también establece que el beneficiario debe haber residido en la vivienda durante, al menos, los 180 días anteriores a la presentación de la solicitud .

. El propietario de la vivienda no puede mantener una relación familiar directa con el pensionista, excluyendo en casos en los que haya parentesco de hasta tercer grado o una relación análoga de pareja.

En los hogares donde convivan varias personas que reciban una pensión no contributiva únicamente una de ellas puede beneficiarse de esta ayuda, siendo prioritario el titular del contrato de alquiler.

No son muchas las personas que se beneficiarán de este beneficio (unas 2.500 estiman las administraciones), pero las suficientes para que tenga sentido desde el punto de vista social.