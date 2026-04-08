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Buenas noticias para mayores de 65: este entrenamiento mejora fuerza, equilibrio y calidad de vida

Este es el ejercicio que los expertos recomiendan a partir de los 65 para ganar fuerza y autonomía

Ciclismo personas mayores

Ciclismo personas mayores

David Cruz

David Cruz

Cumplir 65 años da comienzo a una etapa en la que cuidar nuestro cuerpo se vuelve más importante que nunca. Mantener la independencia y la calidad de vida son objetivos imprescindibles si queremos disfrutar de nuestra jubilación. Y por supuesto, todo depende de los hábitos diarios, y sobre todo del ejercicio físico.

En este contexto, muchos se preguntan entonces cuál es esa actividad física más recomendable. Y aunque expertos dicen caminar, nadar o montar en bicicleta (además, son opciones muy populares), otros especialistas señalan una alternativa mucho más completa.

Hablamos del entrenamiento de fuerza, una práctica fundamental que frena la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento. Un tipo de ejercicio que permite conservar la funcionalidad del cuerpo al mismo tiempo que somos más independientes.

Trabajar con pesas ligeras, bandas elásticas o el propio peso corporal ayuda a fortalecer músculos y huesos, traduciéndose en una mayor facilidad para hacer tareas cotidianas como subir escaleras o cargar objetos (como bolsas de la compra).

Grupo de personas mayores corriendo al aire libre

Grupo de personas mayores corriendo al aire libre / Sport

Por otro lado, el entrenamiento de fuerza mejora el equilibrio y la estabilidad, dos factores clave para prevenir caídas en personas mayores. En este colectivo, las caídas son una de las principales causas de lesiones.

Alejándonos un poco del plano puramente físico, el ejercicio también aporta beneficios mentales, mejorando nuestro estado de ánimo, reduciendo el estrés y favoreciendo un descanso mucho más reparador.

Lo mismo sucede cuando hablamos de prevención de enfermedades crónicas: patologías como la diabetes, la hipertensión o la osteoporosis pueden controlarse mejor con una rutina activa.

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Aunque el entrenamiento de fuerza es esencial como estamos comentando, combinarlo con otras actividades como paseos, yoga o taichi potencia aún más los beneficios. Porque la clave es mantenerse activo si queremos mantener una vida saludable hasta que seamos muy mayores.

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