Buenas noticias para los mayores de 45 años y jóvenes en paro: tendrán prioridad en las nuevas políticas de empleo

El Gobierno ha puesto en marcha una nueva estrategia de empleo con la que busca reforzar la inserción laboral de los colectivos que más dificultades encuentran para acceder o volver al mercado de trabajo, especialmente los jóvenes y los mayores de 45 años en situación de desempleo. Sin embargo, la medida no implica la creación de una nueva ayuda económica ni de un subsidio extraordinario.

La iniciativa forma parte de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028, ya aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Este marco servirá para canalizar miles de millones de euros hacia las comunidades autónomas con el objetivo de financiar programas de formación, orientación laboral y acompañamiento personalizado para desempleados.

El planteamiento del Ejecutivo se centra en adaptar las políticas de empleo a un contexto marcado por el envejecimiento de la población, la transformación digital del mercado laboral y la necesidad de mejorar la empleabilidad de determinados perfiles. Según distintas proyecciones demográficas, España afronta un aumento sostenido de la población mayor de 65 años, lo que incrementa la presión sobre el sistema de pensiones y refuerza la necesidad de prolongar la vida laboral activa.

La principal novedad no está en el dinero que reciben los parados, sino en cómo se les acompaña en su proceso de búsqueda de empleo. El nuevo modelo apuesta por una atención más individualizada, con itinerarios personalizados que analizan el perfil de cada persona y diseñan un plan específico para mejorar sus posibilidades de inserción.

Entre las herramientas previstas se incluyen la orientación profesional continua, la formación subvencionada y programas de recalificación, especialmente en ámbitos como la digitalización o la economía verde.

Dentro de esta estrategia, el SEPE y los servicios autonómicos de empleo han establecido varios grupos considerados prioritarios:

Jóvenes en búsqueda de su primera experiencia laboral.

Desempleados de larga duración.

Personas mayores de 45 años.

Personas con discapacidad.

Mujeres con mayores dificultades de inserción.

Beneficiarios de prestaciones o subsidios.

En el caso de los mayores de 45 años, el objetivo es facilitar su reincorporación laboral mediante formación adaptada y apoyo intensivo, ya que suelen enfrentarse a más barreras tras perder su empleo. Para los jóvenes, el enfoque se centra en programas de formación dual, prácticas y acceso a sectores emergentes. Para participar en estos programas será necesario estar inscrito como demandante de empleo y mantener actualizada la situación en el servicio público correspondiente. Además, los usuarios deberán integrarse en itinerarios de inserción laboral y cumplir las condiciones específicas de cada iniciativa.

Lo que sí está aprobado es el refuerzo de las políticas activas de empleo y la financiación de programas de formación y orientación. Lo que no existe, por el momento, es una nueva ayuda económica universal para jóvenes o mayores de 45 años en paro.