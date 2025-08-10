Buenas noticias para las limpiadoras tras el ajuste de la Seguridad Social: sueldo 1.381,33 euros

El Gobierno aprobó a primeros de año la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 4,4% para 2025, hasta los 1.184 euros mensuales por catorce pagas, 50 euros más que la cuantía fijada para 2024, o, si se acuerda, en 12 pagas mensuales de 1.381,33 euros.

De esta manera, el nuevo SMI quedará fijado en 16.576 euros brutos al año y en 39,47 euros brutos al día, con carácter general.

Desde el Ministerio de Trabajo han destacado que se arbitrarán campañas específicas para que los convenios colectivos no incluyan escalas salariales que no sean acordes al SMI, estableciendo medidas para garantizar que los trabajadores dispongan de procedimientos ágiles y efectivos para garantizar el derecho a una remuneración equitativa y suficiente.

Si tienes un empleado del hogar, le puedes pagar un salario todo lo alto que acordéis entre vosotros, pero nunca inferior al SMI o salario mínimo interprofesional. El salario de un empleado de hogar puede ser todo lo alto que se quiera, pero no puede bajar de unos límites. El empleado no puede ser retribuido por debajo de unos mínimos, que varían dependiendo de si hablamos de trabajo por horas o no. Se habla de trabajo por horas cuando el empleado presta sus servicios en el domicilio del empleador menos de 120 días al año. En ese caso, el precio mínimo de la hora desde el 1 de enero de 2025 es de 9,26 euros por hora efectivamente trabajada. En esa cifra ya van incluidas la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias completas a las que tiene derecho el empleado del hogar, así como las vacaciones.

Es decir, llegadas las vacaciones o los meses en los que se cobra la paga extraordinaria, el empleador no tiene que pagar nada aparte para cumplir con el mínimo. Cuando el empleado presta sus servicios 120 o más días al año en el domicilio del empleador, su retribución debe ser como mínimo igual al SMI o salario mínimo interprofesional (si la jornada es completa, es decir, de 40 horas semanales) o a la parte proporcional del SMI que corresponda, si no trabaja a jornada completa. El SMI desde el 1 de enero de 2025 es de 16.576 euros al año, que puede pagarse en catorce pagas de 1.184 euros (12 ordinarias y 2 extra) o en doce pagas de 1.381,33 . Salvo que pagues a tu empleado dentro del marco de una actividad económica, no tienes que hacerle ninguna retención del IRPF en el salario.

El salario de una persona dedicada a la limpieza del hogar está regulado dentro del llamado Sistema Especial de Empleados del Hogar

Tributar el SMI

El Ministerio de Hacienda ha confirmado que, por primera vez, parte de los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pagarán Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La decisión llega tras la nueva subida del SMI en 50 euros mensuales, hasta los 1.184 euros en 14 pagas, que el Consejo de Ministros aprobará este martes 11 de febrero de 2025.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado un aumento del 61% en el SMI desde 2018, pero en esta ocasión no ha ajustado el umbral exento del IRPF. Hasta ahora, Hacienda había adaptado el límite de tributación para evitar que los trabajadores con el salario mínimo tuvieran que pagar este impuesto. Sin embargo, la decisión actual implica que aproximadamente 500.000 trabajadores pasarán a tributar. La medida afectará principalmente a trabajadores solteros y sin cargas familiares, quienes tendrán una retención del 2%, lo que equivale a 21,4 euros al mes (300,05 euros al año). Por otro lado, quienes tengan pareja y un hijo mayor de tres años verán una retención menor, de 99 euros anuales. En cambio, los contribuyentes con pareja e hijos menores de tres años quedarán exentos.