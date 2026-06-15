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SOCIEDAD

Buenas noticias para los jubilados: una ayuda permite aumentar la pensión en más de 700 euros al mes

Te contamos cómo puedes utilizar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a tu antojo

Jubilados de vacaciones

Jubilados de vacaciones / Freepik.

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David Cruz

David Cruz

Sorprende que haya tantas personas que todavía no conocen la funcionalidad del Ingreso Mínimo Vital (IMV) de cara a complementar sus ingresos como jubilados. Y es que esta ayuda estatal destinada a garantizar unos ingresos mínimos a quienes atraviesan dificultades económicas está ayudando a muchos pensionistas a llegar a final de mes.

A diferencia de lo que suele ser creencia general, esta prestación no sustituye a la pensión de jubilación, sino que funciona como un complemento económico.

De esta manera, los pensionistas que reciben una pensión baja pueden sumar ambas cantidades y alcanzar unos ingresos mensuales que, en algunos casos, superan los 700 euros.

Como hemos comentado antes, el objetivo del Ingreso Mínimo Vital es asegurar un nivel de vida digno a las personas y familias cuyos recursos económicos se sitúan por debajo de los límites establecidos por la normativa.

Para ello, la administración analiza de forma pormenorizada la situación económica del hogar, los ingresos disponibles y el número de personas que conviven en la vivienda de cara a que el complemento sea justo.

Una pareja de jubilados

Una pareja de jubilados / Sport.es

Los jubilados que viven solos y perciben una pensión reducida pueden acceder a este complemento siempre que cumplan con los requisitos exigidos. En aquellos hogares donde convivan con su pareja o con otros familiares, las cuantías garantizadas son superiores, ya que la ayuda se va adaptando a cada unidad de convivencia.

Es importante destacar que la pensión de jubilación sigue siendo el ingreso principal en estos casos y el IMV actúa únicamente como un refuerzo económico para evitar que los ingresos totales queden por debajo del umbral mínimo fijado por la ley.

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Se trata de una prestación calculada de forma individualizada y que tiene en cuenta todas las rentas percibidas por los miembros del hogar, así como otras ayudas o prestaciones que pudieran estar recibiendo, para evitar duplicidades y garantizar que las ayudas llegan a las personas que realmente más lo necesitan.

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