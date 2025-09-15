Buenas noticias para los jóvenes que quieran adquirir una vivienda: el Gobierno anuncia una nueva ayuda de 30.000 euros

Buenas noticias para los jóvenes españoles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Una ayuda necesaria, especialmente en un momento en el que el mercado inmobiliario atraviesa un fuerte incremento en los precios.

Esta situación se debe a distintos factores, como la falta de vivienda asequible, la escasez de terrenos disponibles y, uno de los más determinantes, las políticas de regulación urbanística, que han hecho que el proceso de adquirir una propiedad en la península ibérica sea cada vez más complicado y aún más para los jóvenes.

Una de las ayudas que forma parte del nuevo paquete de medidas va dirigida a la gente joven, ya que habrá una nueva ayuda de casi 30.000 euros en programas de alquiler con opción a compra.

El político del PSOE lo ha confirmado esta mañana en el Congreso, mientras estaba realizando su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista.

"Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola", ha señalado en el Congreso.

Desde 'Europa Press', anuncian que fuentes del Ministerio de vivienda han revelado que esa ayuda estará incluida en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Aparte, se aplicará a gente de hasta 35 años y será para viviendas protegidas.

La idea principal es que de los 30.000 euros se descuenten del futuro precio de la compraventa. "La ayuda estará destinada al pago del alquiler, permitiendo a la persona ahorrar para adquirir la vivienda en propiedad", expone el medio de la comunicación.

No será la única ayuda, ya que también el Ejecutivo creará un nuevo incentivo de 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural. Todas estas ayudas servirán "para dar más garantías a propietarios e inquilinos".