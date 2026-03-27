Buenas noticias para los que hicieron la 'mili': tribunales abren la puerta a revisar la jubilación y sumar hasta un año de cotización

Si hiciste el servicio militar obligatorio, traemos buenas noticias sobre tu pensión. Algunos abogados y asociaciones ya están avisando de que aquellos que realizaron 'la mili', podrán aumentar su jubilación. El punto clave es la prestación social sustitutoria, que durante muchos años no se tuvo en cuenta, pero ahora puede suponer un gran beneficio para algunos pensionistas.

Según confirman los tribunales, los jubilados pueden sumar hasta un año en su pensión, correspondiente al servicio militar obligatorio o a la prestación sustitutoria. Este período no se añade de forma automática, aunque puede ser fundamental en algunos casos.

De esta forma, puede ser muy útil para cumplir el mínimo de años cotizados para acceder a la pensión. Además, puede terminar de completar lagunas de cotización o mejorar el porcentaje aplicado sobre la base reguladora. El resultado de ello puede ser una pensión mayor, ya que, aunque sea solo un año, la diferencia puede ser muy significativa.

A raíz de sentencias judiciales

Últimamente, se está hablando mucho de ello porque el servicio militar obligatorio debe contemplarse al momento de determinar la cuantía de la pensión. Esto ha abierto la puerta a revisar expedientes en los que, en su día, no se tuvo en cuenta este periodo como prestación equivalente.

De hecho, algunos pensionistas desconocían que podían pedir esta revisión, por lo que es posible que hayan percibido durante años una cantidad inferior a la que realmente les correspondía. El impacto de este cambio puede ser notable, ya que no solo permitiría incrementar la pensión mensual, sino también reclamar cantidades pendientes de ejercicios anteriores.

En términos generales, los tribunales insisten en que quienes cumplieron con el servicio militar y ya están jubilados pueden solicitar una revisión de su prestación, lo que podría traducirse en mejoras económicas relevantes. En este sentido, una gestión sencilla puede tener consecuencias muy favorables para la situación financiera del pensionista.

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Además, este nuevo enfoque jurídico está generando un mayor interés entre asociaciones y asesores especializados, que animan a los afectados a informarse y, en su caso, iniciar los trámites necesarios. Dado que cada situación es distinta, resulta recomendable analizar cada caso de forma individual para determinar si procede la reclamación y cuál podría ser el beneficio final.