Buenas noticias: el Gobierno descarta cambiar el cálculo de pensiones y evita recortes a millones de jubilados

El Gobierno de España ha confirmado una decisión que afecta directamente a millones de trabajadores y jubilados: no se ampliará a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones contributiva. Una medida, que había sido recomendada por la OCDE, que queda descartada por el Ejecutivo.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha sido clara al respecto: el sistema de pensiones actual se mantendrá sin cambios en este sentido.

Según ha explicado la ministra, las reformas ya aplicadas en años anteriores son susficientes para garantizar la sostenibilidad del modelo sin necesidad de endurecer todavía más las condiciones de acceso a la jubilación.

La propuesta de la OCDE planteaba ampliar el número de años utilizados para calcular la base reguladora de las pensiones con el objetivo de reforzar al estabilidad financiera del sistema a largo plazo.

Jubilado observa documento / FREEPIK.

Sin embargo, el Gobierno considera que esta medida podría acabar perjudicando a miles de trabajadores, sobre todo a aquellos que tienen carreras laborales marcadas por cierta irregularidad.

En lugar de aplicar la medida tal cual, España continuará con el modelo actual, que desde 2026 incorpora un sistema dual de cálculo. Un mecanismo que permite comparar dos fórmulas diferentes y aplicar automáticamente la más beneficiosa del sistema, introduciendo mayor flexibilidad y equidad en función de la trayectoria profesional de cada persona.

Además, el Ejecutivo ha recordado que las pensiones han revalorizado un 2,7%, en línea con la evolución de los precios. Esta subida supone, de media, unos 570 euros adicionales al año para los jubilados, reforzando así su poder adquisitivo en un contexto de inflación.

Desde el Ministerio insisten en que el objetivo es claro: proteger a los pensionistas actuales y futuros sin aplicar recortes ni cambios que generen incertidumbre. La decisión de mantener el modelo vigente busca ofrecer estabilidad y seguridad en uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar.