Buenas noticias para los funcionarios: el Gobierno ofrece subidas de sueldo hasta 2028

El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, mueve ficha tras presentar una propuesta de mejoría de sueldos a los sindicatos mayoritarios en la Función Pública. La oferta plantea que los incrementos de sueldo se vinculen a un componente fijo y otro variable para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.

Esta mañana, se ha llevado a cabo una reunión para presentar la propuesta a los tres sindicatos representativos en la Administración, CSIF, UGT y CCOO, en la que se ha abordado el incremento salarial, aunque no se han puesto aún sobre la mesa cifras concretas de subida, según señalan fuentes sindicales.

La propuesta se ha trasladado desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Por esta razón, aún no se contemplan cifras concretas, algo que ya es habitual en negociaciones anteriores.

Fuentes de la negociación exponen que Función Pública estaría pendiente del margen que dé Hacienda para detallar la propuesta de subidas.

La secretaria de Estado, Consuelo Sánchez Naranjo, explicó que "queremos caminar junto a las organizaciones sindicales hacia una Administración más participativa, que ofrezca servicios de atención personalizados, que diseñe políticas públicas que mejoren la vida a la ciudadanía y que esté mejor preparada para afrontar la innovación y la adaptación a la doble transición, digital y verde".

El principal objetivo es "seguir avanzando en la consolidación de derechos de los empleados públicos". En la reunión se ha pactado un calendario de reuniones para ir trabajando para que el tema sea llevado a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

En cambio, Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, no ha tenido miramientos en decir: "No estamos dispuestos a que sea un año de congelación o subida cero".

Desde el sindicato, apuntan que "CSIF valora de manera positiva el inicio del acuerdo, pero exigimos que la subida de 2025 sea inmediata y con efectos retroactivos a enero de este año".