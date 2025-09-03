Buenas noticias para las familias: así puedes ahorrar en el colegio de tus hijos

La Vuelta al Cole siempre es uno de esos momentos indeseados para la mayoría de familias. Cada año, por culpa de la inflación, es más caro comprar los libros, el material escolar y pagar las actividades extraescolares de los más pequeños de la casa. Sin embargo, existen diferentes trucos que te permiten ahorrar dinero de forma muy inteligente.

Quizás no lo sepas, pero hay 7 comunidades autónomas en España en las que está permitido desgravar los gastos escolares como libros, material o comedor. Unas regiones en las que puedes ahorrar mucho dinero de forma indirecta en la próxima Declaración de la Renta.

¿En qué comunidades autónomas puedes desgravarte los gastos escolares?

Aragón, Asturias, Andalucía, Comunidad de Madrid, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades en las que se permite esta acción a la que recurren cada vez más familias, aunque siga siendo desconocida para la mayoría.

Aragón : deducción completa de los libros de texto, con un límite de 75 euros por hijo en el caso de familias numerosas.

: deducción completa de los libros de texto, con un límite de 75 euros por hijo en el caso de familias numerosas. Asturias : deducción total de los libros de texto y un límite de 150 euros por hijo en familias numerosas y declaración conjunta, o 75 euros en el caso de declaración individual.

: deducción total de los libros de texto y un límite de 150 euros por hijo en familias numerosas y declaración conjunta, o 75 euros en el caso de declaración individual. Andalucía : deducción del 15% en enseñanza de idiomas e informática.

: deducción del 15% en enseñanza de idiomas e informática. Baleares : deducción de hasta 220 euros por hijo en la compra de libros de texto.

: deducción de hasta 220 euros por hijo en la compra de libros de texto. Castilla-La Mancha : deducción completa de los libros de texto, un 15% en actividades extraescolares, gastos de estudio o residencia fuera del hogar.

: deducción completa de los libros de texto, un 15% en actividades extraescolares, gastos de estudio o residencia fuera del hogar. Extremadura : 15 euros en material escolar por cada hijo que esté en edad escolar obligatoria.

: 15 euros en material escolar por cada hijo que esté en edad escolar obligatoria. Madrid: 15% en escolaridad, 10% en idiomas y 5% en uniformes.

De esta forma, guarda muy bien tus tickets y facturas y apórtalos en tu próxima Declaración de la Renta para ahorrarte un buen pico de dinero.