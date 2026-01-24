Buenas noticias para familias con menores a cargo: El Gobierno regala 600 euros si cumples estos requisitos

Hasta 600 euros por niño a cargo. Esta es la nueva medida del Gobierno para las familias con menores a cargo que tengan mayores necesidades económicas, según refleja el BOE basándose en el Real Decreto-Ley 16/2025.

A la práctica supone un aumento de 588 euros por hijo menor de edad de manera anual, aunque los que más ayuda necesiten podrán pedir hasta 637,92 euros siempre que no superen el límite de ingresos.

La única mala noticia es que el proceso para conseguirla ya está cerrado, aunque siguen pudiendo beneficiarse todas aquellas unidades familiares a las que previamente ya se le había reconocido su derecho a cobro antes de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El Gobierno trata de reducir la brecha económica social. / ·

Sin embargo, estas deben de seguir cumpliendo con los requisitos de acceso, como el hecho de que no entren más de 15.356 euros al año en forma de ingresos, un límite que en el caso de las familias numerosas asciende a los 23.109 euros anuales, además de un incremento a partir del cuarto hijo.

IMV

El IMV es otra de las medidas del Gobierno para reducir la brecha económica social, ya que está destinada a los más necesitados, cerca de 2,5 millones de personas mayores de 23 años que no formen parte de una unidad de convivencia, ni tengan pareja formal o de hecho.

La cuota a cobrar es de 733,6 euros mensuales, una cifra que puede aumentar en el caso de que el solicitante tenga a cargo menores de edad, la cual se incrementaría un 30% por persona adicional, hasta llegar a los cinco miembros límite que marca la ley.

Ingreso Mínimo Vital (IMV) de la Seguridad Social. / ·

Existen otros extra, como en los casos de familias monoparentales, que ganarían un 22% más de la renta garantizada individual, o cuando exista una discapacidad reconocida igual o superior al 65%, que se aplicaría el mismo extra.

CAPI

Además del IMV existen otras medidas para reducir esta brecha social, como el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), que aporta un añadido a la renta mensual familiar cuando hay menores a cargo y que varía en función de la edad de estos.

Hasta los tres años, se ofrecen 115 euros mensuales, entendiendo que con ello se pueden cubrir las necesidades básicas de la primera infancia.

De tres a seis la cuantía se reduce hasta los 80,50 euros, en concepto de gastos de desarrollo y educación temprana.

De seis a la mayoría de edad la cuota queda en los 57,50 euros, para la educación y la manutención del menor.