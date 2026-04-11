Buenas noticias para los estudiantes: ayudas de hasta 2.700 euros para FP, Bachillerato y otros cursos

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha publicado las nuevas becas de educación para el próximo curso 2026/2027. Las ayudas están dirigidas a los alumnos de Formación Profesional, Bachillerato y otros estudios no universitarios.

Con más de medio curso por delante, miles de estudiantes ya tienen la mirada puesta en el siguiente año académico. Dentro de unas semanas comenzará el periodo de matriculación, que conlleva diversos gastos para las familias españolas.

El Gobierno tiene como objetivo que ningún alumno abandone sus estudios por falta de recursos económicos. Las ayudas para estudiantes varían en función de las notas académicas y la situación particular de cada uno de ellos.

En este contexto, las becas cuentan con un importe fijo que puede aumentar si los jóvenes cumplen con los requisitos. La beca básica es de 300 euros y aumenta hasta los 350 euros si la matrícula es para una FP de Grado Básico.

El Gobierno aprueba las becas 2026 2027 / .

También se añade una cuantía variable, que se calcula en función de la renta de la unidad familiar y la nota media del pasado curso. A esta cantidad se añadirán 2.700 euros si el alumno necesita cambiar de residencia durante el curso.

El importe correspondiente a las notas excelentes (un 8 o más) oscila entre los 50 y los 125 euros. Mientras, la compensación por renta familiar se estima en 1.700 euros. Es decir, un estudiante con beca recibirá un mínimo de 300 euros más la cantidad que corresponda por cuantía variable y situación particular.

Por último, el Ministerio contempla varias situaciones especiales. Según explica en su página web, "también puede ser que te asignemos más cantidad de dinero si resides en Islas Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla".

Finalmente, la institución advierte que el importe puede ser inferior en algunas circunstancias. La cuantía se puede ver reducida si vas a cursar estudios 100% no presenciales o si te has matriculado en un número de asignaturas o modelos inferior al requerido para la beca completa.