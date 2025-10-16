Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
SOCIEDAD

Buenas noticias para los bolsillos: un economista español asegura que la inflación bajará pronto

Ángel Talavera se moja con su predicción acerca de la inflación

Así subirá la inflación por el cambio climático

Así subirá la inflación por el cambio climático / Agencias

David Cruz

David Cruz

Aunque parezca que lo peor ha pasado, la inflación sigue siendo tema de conversación en España tras el repunte que este indicador ha registrado en septiembre. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió hasta el 3%, impulsado principalmente por el aumento del precio de carburantes y la electricidad.

Este 3% es una cifra que iguala la más alta del año, registrada en febrero de 2025, y vuelve a encender las alarmas acerca del coste de vida para los españoles.

Sin embargo, el economista Ángel Talavera ha lanzado un mensaje de tranquilidad con una predicción que ha sorprendido a muchos de sus seguidores. A través de su cuenta personal en X, el experto afirmó: "inflación revisada una décima al alza al 3% por la subida de la energía, pero septiembre marcará el pico y la veremos bajar los próximos meses".

Talavera considera que el repunte de la inflación será solo temporal. Según su análisis, los próximos meses mostrarán una tendencia descendente, e incluso se atreve a poner fecha al cambio: "me voy a mojar: para enero nos encontraremos por debajo del 2%".

Cuando un usuario le preguntó cómo espera que cierre el año, el economista también se mostró optimista: "espero que más cerca del 2% que del 3%. La subyacente, más estable, un pelín por debajo de la actual".

¿Qué es la inflación subyacente? Aquella que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, que se mantiene en el 2,4%, indicando cierta estabilidad en los precios estructurales.

La CEOE también se muestra alentadora en cuanto a la inflación: 2025 podría terminar con un promedio cercano al 2,5%, un dato que refuerza que este índice acabaría moderándose a pesar de la inesperada subida que ha protagonizado en septiembre.

