Buenas noticias para estos autónomos: ya se pueden solicitar hasta 15.000 euros de ayudas

Si bien todos nos podemos hacer una idea de lo difícil que puede ser intentar vivir del arte, son los propios artistas y creativos los que sienten este problema más presente que nadie por motivos obvios.

Si bien la creatividad no tiene por qué estar en decadencia, la digitalización del mundo y la facilidad que existe para crear obras artísticas en la actualidad hace que los verdaderos artistas tengan que luchar más que nunca para salir a la superficie. Y por ello, la Xunta de Galicia ha iniciado una interesante propuesta para los creativos.

El gobierno gallego ha convocado unas ayudas de hasta 15.000 euros para autónomos y empresas de este sector. La Axencia Galega das Industrias Culturais ha abierto el plazo de las solicitudes desde el pasado 25 de marzo y permanecerá vigente hasta el próximo 24 de abril.

En total, invertirán unos 150.000 euros para ayudar a hasta 10 proyectos artísticos que pertenezcan a autónomos y/o empresas. Todos ellos, eso sí, deben situarse dentro de la región de Galicia.

Esta iniciativa busca impulsar los proyectos musicales, fotográficos, entre otros con el objetivo de consolidarlos en el sector artístico.

Los que podrán pedir estas ayudas deben ser empresas y personas autónomas que se dediquen al management artístico o a la edición fonográfica para el impulso o la consolidación de los artistas y bandas musicales de cualquier género.

Hay un requisito: "Como requisito, deberán contar con oficinas con, cuando menos, un año de antigüedad en Galicia, donde tienen que desarrollar su actividad habitual", compartieron desde la Xunta.

Se subvencionarán los gastos realizados entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de mayo de 2027 que tengan que ver con la imagen del artista o banda, los gastos de grabación, promoción, diseño, etc. El máximo de la ayuda es de 15.000 euros por propuesta.