Buenas noticias para los autónomos: la Seguridad Social toma una decisión radical respecto al sistema de cotización

Los autónomos cogen aire. La semana pasada, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció que iban a cambiar el sistema de cotización de los autónomos en España de cara a 2026. Sin embargo, los cambios perjudicaban directamente a los autónomos, ya que iban a incrementar los impuestos de manera significativa.

Después de todo el revuelo mediático que generó la decisión tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha desvelado en una entrevista al diario 'El País' que se va a dar marcha atrás a la propuesta presentada. Aparte, propondrá la congelación para los tramos más bajos de ingresos.

La ministra comenta que "la propuesta con la que está trabajando el Ministerio, y para la que se está escuchando al colectivo, conlleva, para el año que viene, una congelación de los tres primeros tramos, de la parte más baja de la tabla", además asegura que se hace "por sensibilidad con los sectores más vulnerables".

Durante la entrevista, señala que un autónomo que haya trabajado toda la vida, cuando llega a la jubilación puede cobrar 650 euros menos que un asalariado, lo que no es justo: "La única manera de paliar esa brecha es a través de las cotizaciones".

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Segurdid Social y Migraciones de España. / Google

Por otro lado, destapa que el Gobierno no se plantea "de ningún modo" derrogar una ley, la del sistema de cotización por ingresos reales, pues "costó muchísimos años sacar adelante".

La Seguridad Social cambia de idea

Desde el primer momento en que salió a la luz la primera propuesta, generó rechazo entre el sector afectado, ya que la primera tabla presentada indicaba que la subida sería de entre un 3,8 % y un 20,3 % En cambio, la segunda propuesta plantea un incremento de entre el 1 % y el 2,5 %.

El cambio es totalmente radical, debido a que la primera propuesta se planteaba una subida de cuotas de entre 11 y 206 euros más al mes, y ahora a otra de entre 3 y 15 euros.