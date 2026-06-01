Buenas noticias: la AEMET informa que las temperaturas descenderán a partir de este día

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

Empieza el mes de junio y se espera que sean días muy calurosos, una situación climatológica que ya se ha vivido en los últimos días de mayo en gran parte del territorio español. Sin embargo, la AEMET informó que las temperaturas descenderán con el paso de los días, especialmente durante la primera semana del mes.

El lunes estará marcado por las altas temperaturas, donde se vivirá un día "muy caluroso". El organismo público detalló que "se prevé que se mantenga una situación de estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados además de algunos intervalos de nubes altas".

Se vivirán episodios intensos de calor en varias zonas del país, debido a que se superarán los 34-36 grados, concretamente en el interior de la mitad sur peninsular y depresiones del nordeste. La localidad más afectada será la del Guadalquivir, pues se esperan temperaturas de 38-40 grados.

La AEMET aseguró que "se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en regiones del centro y tercio sur peninsular así como del litoral mediterráneo".

Valencia. Playa de Las Arenas Malvarrosa La Marina / JM LOPEZ / LEV

El ente público informó que las temperaturas empezarán a descender a partir del martes: "Con valores ya más propios de estas fechas". La predicción para el resto de la semana aún es dudosa, aunque la AEMET remarcó que "a finales de semana incluso podría haber temperaturas más bajas de lo normal en el norte y este peninsular de forma pasajera".

¿Cuál es la tendencia para los siguientes meses?

El calor será el gran protagonista durante el verano, pues se prevé que sea "el trimestre más cálido de lo normal, con mayor probabilidad en tercios norte y este de la Península y en Baleares". No obstante, la AEMET matizó que "aunque predominen episodios de calor intenso, también podrá haber períodos con temperaturas más suaves".

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Las lluvias aparecerán: "En muchas zonas hay mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal. Esto no significa que vaya a llover mucho: el verano es siempre seco en España, pero podría haber más episodios de tormenta de lo habitual".