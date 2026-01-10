La brutal confesión de Ariana Grande contra sus críticos por 'Wicked'

Ariana Grande, estrella de la interpretación y la música de 32 años, ha confesado en una charla con Variety que optó por aislarse de las dudas iniciales sobre su rol en 'Wicked: For Good'. Fueron muchos los que cuestionaron si era la opción idónea, pero ella se enfocó en cumplir con el personaje que había conseguido mediante audiciones.

Esa barrera contra el escepticismo le permitió entregarse al cien por cien, según comenta, transformando todas estas presiones en motivación pura. Hoy, mira atrás con satisfacción absoluta. Afirma sentirse "orgullosa" de su entrega como artista, aunque reconoce que cuestionar su compromiso duele en ocasiones.

Actuar, para Ariana Grande, evoca un hogar cálido, distinto al enfoque personal de la música: aquí se funde con un equipo enorme de personas, contando relatos ajenos como parte de un mosaico mayor. La música, en cambio, le resulta algo mucho más íntimo.

"Me apasiona la actuación, al máximo"

Una posible nominación a un premio Oscar le parece un sueño irreal en la actualidad. Reconoce que disfruta intercambiando ideas sobre técnicas y procesos con otros compañeros de la profesión. Su recuerdo más intenso son esos regresos nocturnos del set de rodaje en Londres, exhaustos pero contentos, sabiendo que la película era su prioridad absoluta.

La película parte como una de las favoritas en los Golden Globes 2026 que se celebrarán el 11 de enero en Los Ángeles, con nominaciones para Ariana Grande como actriz, al igual que Cynthia Erivo, dos en canción original y logro en taquilla. Este impulso valida su transición, aunque atraer los aplausos también conlleve este escrutinio continuo.

En resumen, parece que Ariana Grande se muestra más fuerte que nunca a pesar de las críticas, demostrando su pasión por la actuación. La artista demuestra que ignorar el ruido y abrazar el compromiso puede catapultar una transición exitosa hacia nuevos horizontes creativos, como ha sido su caso.