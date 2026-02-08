El brutal choque en el Carrusel Deportivo de la SER por las armas en Estados Unidos entre 'Itu' y Ponseti: "Yo también las tendría"

La madrugada del domingo en España se celebra la Super Bowl, ese evento que reúne delante de la televisión a gente que no ha visto nunca un partido de fútbol americano, pero que quiere ser parte de algo único que tan solo pasa una vez al año.

Además, en esta edición la atención ha subido entre la población hispanohablante de todo el mundo gracias a la participación del recientemente multipremiado en los Grammy, el puertorriqueño Bad Bunny, que ofrecerá el show del descanso, antes de iniciar su gira europea en mayo.

Bad Bunny en el prepartido de la Super Bowl, esta semana. / CHRIS TORRES / EFE

La situación en Estados Unidos, sin embargo, está especialmente tensionada desde hace meses con los paisanos del 'Conejo Malo', con agentes del ICE capturando a los hispanos del país y generando un clima incómodo para los migrantes, pero también para los autóctonos. Dentro de esta vorágine se ha vuelto ha abrir el debate de la tenencia de armas, una enmienda básica de la constitución norteamericana que parece que cada día pierde más adeptos, pero que sigue dividiendo al país tras los continuos tiroteos en lugares públicos, como las escuelas.

En España nos parece una barbaridad y también ha abierto discusiones en los medios de comunicación, aunque seguramente nadie esperaba que provocara un encontronazo entre dos perfiles que a priori poco tienen que ver con la actualidad americana: el exárbitro de Primera División, Iturralde González, y el periodista de la Cadena SER, Ricardo Ponseti.

Iturralde González se pica con Ricardo Ponseti en pleno directo en el Carrusel Deportivo. / SPORT

"¿Estás defendiendo la tenencia de armas?", se exaltaba el colegiado después de escuchar que el colaborador excusaba este hecho alegando que "hay sitios en los que la policía tarda 20 minutos en llegar a tu casa". En muy pocos segundos, la reprimenda termina en discusión, con Ponseti gritando al micrófono: "¿Me quieres escuchar de una puñetera vez? ¡Ya está bien!", mientras que 'Itu' insistía en que estaba diciendo una barbaridad.

Se llega incluso a escuchar al segundo recriminarle al primero, "ser una persona que no sabe nada", mientras que Daniel Garrido, presentador del programa, intenta poner una paz que no llega. "No me importa reconocer que yo en Estados Unidos tendría armas", termina reconociendo Ponseti, "porqué hay mucho loco" e incluso le recuerda al exárbitro el oscuro pasado de Euskadi con la banda criminal ETA: "¿En tu tierra, en Euskadi, no había armas, no?", le suelta respecto a uno de los temas más escabrosos de la historia reciente española.

El periodista, claramente encendido, termina retándole a "venir 40 días" al país norteamericano para que cambie de opinión al respecto y se de cuenta de que su visión es la más alineada con la realidad: "¡Ya me tienes harto, coño. Ya está bien de faltarle el respeto a la gente!", insiste.

La tensa charla termina con Ponseti advirtiendo de que saldría del directo: "Pido perdón a los oyentes. Me estoy quedando sin voz por culpa de este idiota, porqué es un idiota", le suelta el periodista al excolegiado vasco, que decide no seguir replicando con el tema. Finalmente, Garrido consigue terminar con el tema y cambiar de cuestión, tras casi tres minutos inauditos en antena en la radio moderna.