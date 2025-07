El brutal cara a cara de Edu Aguirre con un actor internacional: "Acreditan a cualquiera"

Noche dura para el Real Madrid después de caer goleado por el Paris Sain-Germain (4-0) en las semifinales del Mundial de Clubes. Los de Xabi Alonso no tuvieron ninguna opción contra el vigente campeón de la Champions League. Aparte, la imagen del Real Madrid no gustó para nada a los aficionados blancos.

En 'El Chiringuito' conectaron con Edu Aguirre, enviado especial al Mundial de Clubes, para conocer la última hora del Real Madrid tras la cruel derrota. No obstante, el colaborador vivió un encontronazo con un famoso actor internacional: Julián Gil.

Mientras Edu Aguirre expresaba indignado su incredulidad por lo fácil que había sido la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Real Madrid, apareció en antena Julián Gil, actor mexicano, para decir: "Soria, Soria... un saludito".

La reacción de él fue de pocos amigos: "Venga, gracioso", mientras lo empujaba para fuera. "Es un gracioso que encima está acreditado, entonces tampoco no pasa nada. Aquí acreditan a cualquiera" explicó a 'El Chiringuito'.

En ese momento, Soria señaló que "yo lo he conocido es Julián Gil. Cuidado que ese es un actor de primerísimo nivel en México y en Miami", además confesó que Josep Pedrerol también lo conoce.

No obstante, José Luis Sánchez defendió a Edu Aguirre tras este momento tan incómodo que se generó en antena: "Pero, Edu Aguirre está trabajando ahora mismo", ya que no entendió la reacción del actor con su compañero.

Pocos minutos después, el actor subió el encontronazo a sus redes sociales: "Robando cámara. Querido Edu Aguirre, perdona, pero el fan del fútbol pudo más que yo. Tenía que mandarle cariños a Cristóbal Soria, leyenda y gran conocedor del fútbol".

Asimismo, quiso dejar claro que "si te quedas a la final, te busco para darte un abrazo como se merece un crack. El fútbol se vive, se grita y se agradece, hermano".