Broncano vuelve a lanzar una puya a Melody en 'La Revuelta': "se lo traducirá Lady Gaga"

'La revuelta' sigue aprovechando el tirón que tiene Melody después de participar en Eurovision 2025 y quedar antepenúltima. Ante la inesperada visita anoche de JJ, el ganador de esta edición del festival de Eurovision y representante de Austria, David Broncano no se pudo contener para lanzar otra puya a la cantante después de cancelar su visita al programa a última hora.

Como era de esperar, la visita de JJ no se podía saldar sin mencionar a Melody: el invitado admitió no haber visto la actuación de Melody, aunque sí pudo hablar con ella antes del festival. Se sorprendió de que España quedase entre las últimas posiciones porque la consideraba una candidatura fuerte.

Broncano, con su sentido del humor característico, dijo: "no podíamos creerlo. Han sido tiempo difíciles en España", desatando las risas del público presente en el plató.

Sin embargo, esto no quedó aquí y Broncano le pidió a JJ que invitase públicamente a Melody a 'La revuelta', eso sí, sin mencionar que ella ya declinó participar: "te envío todo mi amor. La Revuelta y David contactarán contigo para venir al programa", dijo el invitado sin saber, supuestamente, ese rechazo.

"No lo va a entender Melody", soltó una persona presente entre el público, a lo que Broncano preguntó: "¿qué no lo va a entender porque lo dice en inglés?". Y Grison, en sintonía con el presentador, expresó: "no te lo preocupes, se lo traducirá Lady Gaga".

Cabe mencionar que Melody estuvo bromeando durante toda la temporada eurovisiva con su supuesta amistad con Lady Gaga. Varios medios internacionales se hicieron eco de esta 'mentira' que ella ha mantenido hasta en su primer concierto al volver de Suiza, en Antequera.

En cualquier caso, es improbable que Melody se siente en 'La Revuelta' después de acusar al programa de jugar con su salud mental y poner en duda que necesitase un descanso tras participar en Eurovisión.