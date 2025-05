Broncano vuelve a estallar contra Melody en 'La Revuelta': "No nos vamos a disculpar"

Sigue el rifirrafe entre David Broncano, presentador de 'La Revuelta', y Melody, representante de España en Eurovisión 2025. El presentador jiennense no se ha quedado callado tras las polémicas declaraciones de la cantante ayer en rueda de prensa. En el último programa de 'La Revuelta', Broncano anunció que iba a mirar todo lo que había dicho sobre él para responder esta noche, y asi lo ha hecho.

Toda la polémica empezó con controvertida decisión de la cantante de no acudir a varios actos institucionales después de finalizar Eurovisión, entre ellos su visita al programa de Televisión Española. Una cosa que no gustó nada dentro de la organización de 'La Revuelta', debido a que avisó con muy poco tiempo de antelación.

En cambio, Melody se defendió exigiendo que no le habían dado el espacio correspondido: "Un programa de televisión se ha reído de mí y de irme a mi casa. Hablan de la salud mental y después se tiran a mi cuello porque decido retirarme a descansar", haciendo referencia al programa de Broncano, aunque en todo momento evitó mencionarlo.

Solo al empezar el programa de esta noche, el jiennense ha empezado fuerte cargando contra ella: "Me alegro de haberlo visto", en referencia a las declaraciones de ella.

Broncano ha querido reconocer que no ha visto entera toda la rueda de prensa porque fue más de una hora, pero si cortes. En referencia a si le van a pedir perdón a la sevillana, el presentador no se ha contenido: "Respuesta rápida: no nos vamos a disculpar en ningún momento".

También, ha arremetido diciendo que "ella quiere ir donde la respetasen, y aquí la hemos respetado un montón. Aquí a veces se nos calienta, pero no ha sido en esta ocasión".

Después de ver todas las declaraciones de la cantante, Broncano, en su casa, volvió a ver repetido el programa del pasado lunes y ahí es cuando "me enfadé algo más", debido a que no decían nada malo sobre ella.

Una de las cosas que no ha tolerado son las declaraciones que aluden a que se han metido con la salud mental de ella: "Me parece feo que aluda a la salud mental. Utilizar la carta de la salud mental porque estás picado... cuando hay gente que tiene problemas mentales serios".

Asimismo, ha declarado que puede entender que no le haya hecho gracia otras cosas, pero ha dejado claro que "nosotros no acosamos a gente". Para cerrar toda la polémica, Broncano le ha abierto, de nuevo, las puertas a 'La Revuelta': "Está invitada de venir aquí", ha señalado, a pesar de ser consciente que irá antes a otro programa.