Broncano veta a un político de derechas para acudir a 'La revuelta', tras la propuesta de Rufián: "El péndulo ideológico que no caiga solo hacia un lado"

David Broncano cumplió con su palabra e invitó a Gabriel Rufián, político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a 'La Revuelta', justo en una semana en la que está en el punto de mira tras la filtración de un vídeo en redes sociales en el que se ve al político bailando bachata con Ester Expósito, una de las actrices más destacadas de España.

Durante el programa, Gabriel Rufián respondió al baile con la actriz, aunque no le dio mucha bola a lo sucedido. En general, fue un programa divertido, pero también especial. Rufián llegó al plató como el primer político invitado al Access de TVE. "Es un programa muy complicado de hacer porque siempre está bajo el foco mediático. Cada movimiento que hacemos es analizado y juzgado”, reconoció el presentador, haciendo referencia a que lo podrían criticar por invitar a un político de izquierdas.

Para balancear la propuesta, Broncano le pidió a Gabriel Rufián que sugiriera un político de derecha. El diputado respondió con “Santiago Abascal”, líder de VOX. Grison intervino con humor: “Vale, uno de derechas, pero tranqui”, y bromeó sobre invitar a César Cadaval, “el bajito de Los Morancos”.

¿Puigdemont o Feijoo?

Rufián también propuso a un representante de Junts, como Carles Puigdemont, aunque lamentó que estuviera fuera de España: “Ojalá pudiera venir, es bastante injusto que la gente no pueda estar donde quiere por culpa de un referéndum”, señaló el político catalán. Broncano, sin embargo, aclaró que solo buscaba a alguien “que dé juego”.

“Quizá Feijóo quiera venir, pero divertido no es”, añadió Rufián, provocando las risas del público. Entonces, Broncano lo animó a enviarle un mensaje al líder del Partido Popular, “pero sin ironías”: “Sé que te gusta bromear, pero hazlo en serio”, le pidió.

Rufián, con su estilo directo, bromeó: “Alberto, vente que si no vendrá Ayuso”, desatando nuevamente las carcajadas. Además, solicitó a Broncano que no invitara al presidente de la Generalitat Valenciana por su gestión durante la DANA: “Lo único que te pido es que nunca jamás invites a Mazón. Mazón a prisión. Es un tío chungo de cojo***”, sentenció el político de Esquerra Republicana. Broncano respondió con humor: “No vaya a ser que ese día se rompa una tubería aquí y tengamos que desalojar el plató”.