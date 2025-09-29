Broncano revela lo que siempre ocurre con el Real Madrid: "Mientras tanto, hay que disfrutar"

Arranca una nueva semana para 'La Revuelta', y desde Televisión Española confían en mejorar los datos de audiencia del programa. El formato, presentado por David Broncano, no atraviesa su mejor momento, ya que la semana pasada firmó sus peores registros, con un 11 % de share, una media de 1.379.000 espectadores y algo más de 3,7 millones de espectadores únicos.

El presentador jiennense no ha podido empezar el programa sin acordarse de lo que sucedió este pasado fin de semana: la victoria del Atlético de Madrid al Real Madrid por 5-2. Sin embargo, sacó el tema de manera indiscreta, cuando un aficionado colchonero le saludó con la mano, en referencia a los cinco tantos.

Broncano quiso que las cámaras de 'La Revuelta' enfocaran al individuo para que lo viera toda la audiencia: "Sacarlo para que vean que es verdad, que no me lo estoy inventando... no es un sueño".

A pesar de toda la euforia que lleva desde el pasado sábado, Broncano tiene claro que el equipo del Cholo Simeone no se puede confiar y más después de un inicio de competición tan irregular.

Por esta razón, ha lanzado el siguiente mensaje a la afición colchonera: "No nos confiemos". En ese instante,. Broncano se ha imaginado lo que sucederá la próxima vez que se vean las caras: "Seguramente llegamos a las semis de la Champions League, o algo así, contra el Real Madrid, y meterá un gol Militao con el culo y nos eliminará".

El jiennense no duda de que hay que aprovechar el momento y recordar a todos los seguidores blancos la victoria por cinco goles en uno de sus peores momentos. "Mientras tanto, hay que disfrutar del presente", ha asegurado en 'La Revuelta'

"El Atlético de Madrid es 'mindfulness', es estar en el presente. Hay que disfrutar esta semana y la que viene ya veremos", ha reflexionado sobre el equipo de Simeone.

No obstante, el colaborador Sergio Bezos no se ha podido morder la lengua diciendo que "si porque en el pasado...", haciendo referencia a las dos Champions League que ganó el Real Madrid al club colchonero.