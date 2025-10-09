Broncano revela a quién le gustaría ver en 'La Revuelta': "Hay que intentarlo"

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE compite directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el indiscutible líder de la franja horaria durante muchos años, con el objetivo de conquistar el acceso al prime time.

La segunda temporada de 'La Revuelta' está dejando mucho que desear en relación con la audiencia que ha logrado cosechar el programa durante el primer mes. Por ello, el ente público ha comenzado a moverse rápidamente para seguir compitiendo cara a cara con 'El Hormiguero'.

Una de las medidas que adoptaron fue anunciar a los invitados durante la semana, algo que no hacían en la primera temporada, ya que entonces preferían mantener el factor sorpresa.

Ayer regresó a 'La Revuelta' Valeria Ros, colaboradora de la primera temporada, para hablar sobre lo que se dijo acerca de su salida del programa. El formato de La1 puso como ejemplo el siguiente titular: "La nueva temporada de Broncano llega con cambios: ‘La Revuelta’ prescinde de Valeria Ros".

La excolaboradora comentó que "imaginaos, un access de lunes a jueves y lo único que cambia es que me voy yo para ganar audiencia. Y digo: pero si he venido cuatro días. Un bajón…".

En ese instante, lo que más le llamó la atención a Broncano es que decía que 'La Revuelta estaba pendiente de invitar a varios famosos para esta temporada, como Gabriel Rufián, Rosalía o algún exconcursante de 'Operación Triunfo'.

El presentador jiennense no dudó en decir que "hay que intentarlo que vengan todos el mismo día". Por otro lado, reconoció que "me marco un objetivo: que vengan de aquí a final de trimestre Rufián, Rosalía y algún ex de 'OT'". Rufián ya compartió en X, antes Twitter, que irá cuando se lo propongan.