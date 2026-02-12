Broncano pide perdón en 'La Revuelta': "Sé que cometimos el error de no decir nada"

David Broncano, presentador de 'La Revuelta', se disculpó ante la audiencia por la conexión con el cirujano Diego González Rivas desde Afganistán. La semana pasada, Broncano tuvo una conversación con Diego, pero no hizo referencia a la situación que sufren las mujeres bajo el régimen talibán durante los 15 minutos de emisión.

La ausencia de cualquier mención a la realidad femenina en el país llamó especialmente la atención porque tampoco apareció ninguna mujer durante la conexión. Esta circunstancia provocó un intenso debate en redes sociales y en distintos espacios de opinión, donde se cuestionó el enfoque de la entrevista.

Una situación muy comentada, aunque el presentador se encargó personalmente de asumir el error ."El otro día es verdad que nos saltamos y no comentamos nada de esto", afirmó Broncano durante la emisión. "Pero lo que has dicho ha servido para que hoy podamos comentarlo. Muchas gracias por venir y explicar un poquito más la situación".

Julia Otero reivindicó el problema social

Julia Otero, periodista, se encargó de alzar la voz desde su programa de radio. La comunicadora denunció que se normalizara una situación que afecta a la mitad de la población. “Es muy bonito porque en 15 minutos de conexión no salió ni una sola mujer, obviamente, en Kabul y en Afganistán las mujeres no existen”, afirmaba.

Otero insistió en su reproche con palabras aún más directas: “No hicieron ni un solo comentario, como si a día de hoy fuera normal que el 50% de la población no exista. Qué mal, Broncano, qué feo, y encima darle carta de naturaleza a eso como si fuera lo más normal del mundo”, dice.

Broncano asumió el fallo: "Las tienen como en una ratonera"

Ante la polémica, Broncano decidió abordar el asunto al inicio del siguiente programa. “El otro día es verdad que nos saltamos y no comentamos nada de esto”, afirmó durante la emisión, reconociendo de forma explícita el error cometido.

El presentador explicó que, aunque se mencionó de forma breve el carácter del régimen afgano, no se profundizó en la situación concreta de las mujeres. “El problema es que en toda la conexión no se vio ni asomar una mujer porque las tienen metidas en casa como si fuese una ratonera. Nos pareció que pasamos la oportunidad de decir algo importante”, señaló.

Para enmendarlo, el equipo decidió dedicar un espacio específico al tema e incorporar la intervención de una especialista en Afganistán de Amnistía Internacional, con el fin de aportar contexto y explicar con mayor detalle la realidad que viven las mujeres en el país.

Broncano también quiso dejar claro que Diego González Rivas viaja a Afganistán, al igual que a otros lugares, con la única intención de operar y atender a personas sin recursos médicos. Aun así, concluyó asumiendo la responsabilidad: “Pero es verdad que había que comentar algo de eso, nos equivocamos, no hicimos ninguna mención y creo que hacía falta. Porque la situación allí para las mujeres es terrorífica”, concluyó.