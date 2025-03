Broncano se pasa de frenada con Michelle Jenner en 'La Revuelta': "¿Alguna vez has...?"

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

El programa de David Broncano se transmite de lunes a jueves a las 21:40 horas y tiene una duración de 70 minutos. En él participan rostros populares como Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, además de recibir cada noche a distintos invitados para ser entrevistados por el jiennense.

La invitada de ayer a 'La Revuelta' fue Michelle Jenner, que se encuentra en mitad de la promoción de su nuevo proyecto cinematográfico, 'El secreto del orfebre'. "Es una peli muy bonita que tiene un giro que nadie se espera", relató. Además, comparte proyecto con su amigo Mario Casas.

El presentador jiennense se interesó mucho en la película, pero sobre todo por qué tipo de relación mantienen ambos actores durante la trama. Sin embargo, no le pudo extraer mucha información, ya que la intérprete decidió no desvelar casi ningún detalle para que todo el mundo acuda al cine. En ese instante, Broncano le preguntó a qué hora prefiere ir: "He ido en distintos horarios, pero suelo preferir un poco tarde para ya salir y cenar. A las 18:00-19:00".

A continuación, Broncano le cuestionó que "¿Alguna vez has practicado 'petting' en el cine? De eso que vas a la sesión de las 15:00 y no hay nadie". Al instante, la catalana se puso muy nerviosa y no supo responderle de primeras. Aunque, acabó reconociendo que "no", y expresó que "veo que tú sí".

El presentador de 'La Revuelta' reconoció que "hombre, un poco de 'petting' en el cine… te lo susurra el ambiente". Por otro lado, Grison reveló que "el truco es hacerle un agujero a las palomitas". Sin embargo, Broncano admitió que "la verdad es que nunca he hecho eso".

Después de las bromas de la posibilidad de mantener contacto sexual en el cine, el jiennense se disculpó con la actriz catalana por si había generado una situación incómoda: "Perdón, te pido perdón". Jenner no dudó en contestarle que no le había molestado para nada.