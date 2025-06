Broncano se mofa de Melody con el ganador de Eurovisión en 'La Revuelta'

La calma ha durado poco. Tras la participación de Melody en 'El Hormiguero' parecía que toda la polémica se había acabado, pero 'La Revuelta' ha movido ficha invitando al ganador de Eurovisión 2025: Johannes Piets con la canción 'Wasted Love'. El austriaco ha acudido al programa de Televisión Española para hablar sobre su participación en el festival.

El presentador jiennense ha empezado fuerte el programa anunciando al cantante JJ. como "la persona que ha evitado que gane Israel". Solo al pisar el plató de televisión, el austriaco ha intentado hablar español, pero no ha aguantado el ritmo y ha acabado haciendo la entrevista en inglés.

Broncano no ha tardado un instante en cuestionarle sobre la cantante sevillana. El ganador de Eurovisión 2025 ha confesado que "no la vi, pero hablé con ella un poco antes del festival. Ella habla solo español y yo no".

Una de las cosas que más le ha sorprendido al presentador de TVE es que JJ. desconocía que Melody había quedado tan abajo en la clasificación. En ese momento, Broncano ha bromeado diciendo que "no podíamos creerlo. Han sido tiempo difíciles en España".

El joven se ha atrevido a imitar a Britneay Spears, Shakira y Melody en 'La Revuelta', y lo ha hecho con nota. Además, se ha puesto a cantar una parte de la canción de 'Esa Diva'. Un guiño total para la sevillana.

"¿Puedes mandarle un mensaje a Melody? Invítala al programa", le ha sugerido Broncano. El austriaco se ha tirado a la piscina, sin conocer toda la polémica que está habiendo estos días en España, y ha declarado que "te envío todo mi amor. 'La Revuelta' y David contactarán contigo para venir al programa".

Justo en este momento, una persona del público ha gritado: "No lo va a entender Melody". Broncano ha cuestionado "¿Qué no lo va a entender porque lo dice en inglés?". Tras varios segundos con mucha tensión, Grison ha sido tajante: "No te preocupes, se lo traducirá Lady Gaga".

A pesar de la invitación, Melody, por ahora, tiene muy claro que no quiere volver a pisar 'La Revuelta', ya que le han faltado el respeto por su participación en Eurovisión 2025.