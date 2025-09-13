Broncano y Mariló Montero rompen el silencio y destapan toda la verdad sobre lo ocurrido en 'La Revuelta'

La segunda temporada de 'La Revuelta' ha arrancado por todo lo alto. Ya en su segundo programa surgió la polémica, después de que Mariló Montero pisara el Teatro Príncipe Gran Vía y pusiera contra las cuerdas a Broncano. La tensión fue en aumento con el paso de los minutos, hasta el punto de que la invitada ni siquiera llegó a sentarse en el sofá del programa.

La colaboradora de 'Espejo Público' expuso que la parrilla televisiva de Televisión Española está marcada por una ideología: "Por la mañana, ideología de presentadores y presentadoras, de izquierdas. Llegas por la tarde, más izquierda, y por la noche más izquierda". También, admitió que los toros son cultura de España, una declaración que negó rotundamente el presentador jiennense.

Después de que hayan pasado unos días desde la entrevista, ambos protagonistas han dado la cara para explicar lo ocurrido. Broncano habló para 'Fórmula TV' y aseguró que todo fue un intercambio de opiniones: "No hubo cornada de Mariló Montero, en todo caso un intercambio de capotazos. No llegué a sentirme corneado".

No obstante, aseguró que antes de realizar la entrevista "no conocía mucho a Mariló", aunque ya era consciente que "habría algo de debate, pero hubo más del que pensaba". El principal motivo fue porque "ella fue fuerte desde el principio".

El jiennense quiso dejar claro que "el debate estaba guay". Sobre los abucheos que recibió en 'La Revuelta', Broncano expuso que "es inevitable en un programa que no es un programa informativo ni de debate". Aunque, reconoció que llegó a sentirse "incómodo".

"Imagino que los que tengan la intención de meter caña, igual a la primera respuesta mía y viendo al público, ya se achanta, pero ella tiró adelante y aguantó bien. Aunque el público no era imparcial, ella lo gestionó muy bien", comentó a 'Fórmula TV'.

La versión de Mariló Montero

La colaboradora de 'Espejo Público' quiso compartir su punto de vista sobre lo ocurrido a través de un comunicado en Instagram. Primero de todo, Montero dio las gracias a todo el equipo de 'La Revuelta' por la invitación.

"Fue un diálogo entre dos personas educadas que acababan de conocerse y que, aun partiendo de ideologías distintas, demostraron que lo que nos une es más fuerte: la tolerancia, el respeto y la curiosidad sincera por comprender al otro", empezó explicando.

Lo que más destacó de la entrevista fue el abrazo final que se dio con el presentador de 'La Revuelta': "En tiempos de polarización y extremismos que ponen en riesgo nuestra convivencia, conviene recordar el valor de ese abrazo: un gesto sencillo que demuestra que se puede discrepar mucho y, aun así, mantener la cordialidad".

La invitada señaló que "todos somos necesarios... y debemos ser tolerantes, respetuosos y libres", ya que es el camino a seguir para "fortalecer la democracia y devolverle la riqueza de un diálogo auténtico, capaz de sumar en lugar de dividir".