Broncano frena en seco a Melody en 'La Revuelta'

Vuelve la polémica en 'La Revuelta', pero esta vez no está implicado 'El Hormiguero', sino una invitada que les dio plantón a última hora: Melody, la representante de España en Eurovisión 2025. Tras finalizar el festival, la sevillana decidió regresar a Sevilla, a pesar de tener programado varios actos, entre ellos su visita al programa de Televisión Española.

Esta tarde, la sevillana dio la cara, tras quedar antepenúltima en Eurovisión, lanzando un mensaje contundente contra todos aquellos que la han criticado, especialmente haciendo referencia a 'La Revuelta' tras no acudir el pasado lunes.

"Un programa de televisión se ha reído de mí y de irme a mi casa. Hablan de la salud mental y después se tiran a mi cuello porque decido retirarme a descansar", desveló en rueda de prensa. También, manifestó que "no me gusta esa doble moral".

Tras las polémicas declaraciones de la cantante al programa, aunque en todo momento evitó mencionar a David Broncano ni a 'La Revuelta', el formato de Televisión Española se ha acordado de ella en el último programa.

No obstante, la rueda de prensa de la sevillana ha coincidido con la grabación de 'La Revuelta' y no se han enterado de todo lo que ha dicho sobre ellos, pero Grison ha reconocido desde un primer momento que "se ha enfadado".

Al instante, el presentador jiennense ha señalado que "no lo he visto, no nos hemos metido con ella nunca", aparte ha confesado que "con lo que nos la queremos a ella". También, ha tirado de ironía: "Hay que hacer el programa en directo para así responder".

Por otro lado, Broncano ha pedido tiempo para enterarse de todo, y así mañana tratar el tema con más profundidad. Asimismo, ha intentado quitar un poco de hierro al asunto expresando que "a mí me cae muy bien Melody, mañana hago un análisis".

¿Volverá Melody a 'La Revuelta'?

En rueda de prensa, la sevillana reconoció que no tiene ninguna intención de volver a 'La Revuelta', pero que deseaba unas disculpas. Ahora, el presentador jiennense ha abierto las puertas a Melody para que vuelva. Habrá que estar atento a los próximos días.