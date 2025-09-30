Broncano advierte al Atlético en Champions: "Está claro que Militao y el Madrid nos meterán un gol con el culo y nos eliminarán"

David Broncano, presentador del programa La Revuelta en La1, empezó el programa de la forma que lleva deseando hace tiempo: con el Atlético de Madrid. Broncano recordó 'la manita' del fin de semana. El Atlético de Madrid arrasó con el Real Madrid por 5-2, en una exhibición de los del Cholo Simeone en el Civitas Metropolitano.

El presentador es aficionado colchonero y ya lo ha reconocido en más de una ocasión. Entró al plató con una sonrisa entre ceja y ceja. Y es que la alegría de todo aficionado del Atleti debe ser inmensa.

"No me fio del Madrid"

Este lunes, visitaba el programa la artista Mónica Naranjo y quiso hacer los honores con el fútbol como tema principal. Inició el progama con la siguiente frase. "No nos confiemos, porque seguramente esto haga que la temporada empiece muy bien, lleguemos a semifinales de Champions contra el Real Madrid, meterá un gol Militao con el culo y nos eliminarán", comentó Broncano.

Pese a la victoria del fin de semana, Broncano pidió prudencia. El presentador tiene en mente las dos finales de Champions perdidas contra el Real Madrid. La primera fue en mayo de 2014, en Lisboa. El Atlético de Madrid se enfrentó al Real Madrid en la final de la UEFA Champions League y pese a que el Atlético tomó la delantera con un gol de Diego Godín, en el tiempo de descuento, Sergio Ramos empató para el Real Madrid. En la prórroga, los blancos marcaron tres goles más, sellando una victoria por 4-1 que les otorgó su décima Copa de Europa, conocida como "La Décima".

El segundo batacazo llegó en mayo de 2016, en Milán. El Atlético volvió a enfrentarse al Real Madrid en la final de la UEFA Champions League, esta vez en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán. El partido terminó 1-1 tras 120 minutos, con goles de Diego Godín para el Atlético y Sergio Ramos para el Real Madrid. En la tanda de penaltis, el Real Madrid se impuso 5-3, consiguiendo su undécima Copa de Europa, conocida como "La Undécima".

Ser del Atlético, una cuestión 'del día a día'

"Mientras tanto tenemos que agarrarnos... El Atlético de Madrid es main fullness, estar en el presente. Hay que disfrutar esta semana y la que viene ya veremos", reflexionó Broncano, que no se corta al decir que siempre quiere que pierda su eterno rival.

"Yo prefiero que pierda el Real Madrid porque soy del Atlético... ¡Y luego el puto Joselu, la madre que le parió!". Lo hizo recordando los dos goles de Joselu con los que el Real Madrid remontó y eliminó al Bayern de Múnich de la Champions League.