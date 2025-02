La bronca de Sandra Barneda a Montoya en 'La isla de tentaciones': "Puedes ser feliz estando..."

'La isla de las tentaciones' es un programa de televisión presentado por Sandra Barneda, en el que cinco parejas viajan a República Dominicana junto a varios chicos y chicas para poner a prueba su relación. No obstante, la principal idea es que salgan más reforzados de la experiencia con sus respectivas parejas tras resistirse a las tentaciones, aunque una gran mayoría salen solos o con un nuevo amor.

Los amantes del reality del amor no podían esperar más tiempo y a inicios de año llegó el estreno de la nueva edición del programa de Telecinco, pero no sin introducir algunas novedades: hogueras mixtas y varios solteros VIP. Hasta la fecha, la temporada está siendo un éxito. Una de las caras más destacadas es la de Montoya, ya que por su forma de ser se ha convertido en el 'MVP' de la edición.

Montoya no olvidará su paso por 'La isla de las tentaciones', debido a que le está abriendo muchas oportunidades, la última colaborar con Porcinos en la Kings League. El sevillano es tendencia mundial y su carrera hacia Villa Playa quedará para siempre en la retina de los seguidores del reality del amor. Además, será inolvidable el grito de Barneda: "¡Montoya, por favor!".

En el último programa, Montoya siguió conociendo a fondo a su tentación, Gabriella, tras dar por 'finalizada' su relación con Anita tras ver las imágenes con Manuel en la habitación. Sin embargo, en una nueva hoguera, el programa le volvió a ofrecer nuevas escenas de su pareja.

Antes de ver las imágenes, el sevillano reconoció que había hablado con su pareja antes de ir al programa para que ninguno superase los límites: "Ella fue la que me preparó para todo. Me llegó a decir que si yo cruzaba ciertos límites, besaba, caía en la tentación o me metía en la cama con alguien, la destrozaba". Al instante, Barneda no dudó en responder de manera contundente: "Y lo has hecho".

Montoya no entendió, de ninguna manera, la respuesta de la conductora del reality. "Yo no he caído en la tentación, me sienta muy mal que me lo preguntes", afirmó. Barneda le recordó que le fue infiel: "No hace falta mirar por ti y caer en la tentación con otra persona. Has caído porque has querido. Puedes ser feliz estando solo".

A pesar de todo el rifirrafe entre ellos dos, el sevillano quiso dejar una cosa clara: "No quiero que se me vuelva a decir que he caído en la tentación porque no me da absolutamente la gana. Es que me voy". Barneda tampoco se calló y le respondió que "tú has caído en la tentación por el motivo que sea, y tú has decidido caer con Gabriella. Puedes darte cuenta sin caer con nadie",